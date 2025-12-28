¸½ÌòºÇ¶¯¤Î¾ÚÌÀ¤«¡¢¿·À±¤ÎµÕ½±¤«¡¡ÍÇÏµÇ°¤ÎÍÎÏÇÏ¾Ò²ð
¡¡º£Ç¯¤â¤³¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ãæ±û¶¥ÇÏ¡¢Ç¯ËöºÇÂç¤Îº×Åµ¡ÖÂè70²ó¡¡ÍÇÏµÇ°¡×¤¬12·î28Æü¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅêÉ¼¾å°ÌÇÏ¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¥ìー¥¹°Ê¾å¤ËÇ®µ¤¤¬½¼Ëþ¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥ìー¥¹¤À¡£º£²ó¤ÏÍÎÏ½ÐÁöÇÏ¤ò²¿Æ¬¤«¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¥ì¥¬¥ì¥¤¥é
¡¡2023Ç¯¤Î¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¤òÀ©¤·¡¢»Ë¾å½é¤ÎÌÆÇÏ¤Ë¤è¤ëÆ±¥ìー¥¹À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£2024Ç¯¤Ï»©·î¾Þ¡¦¥Àー¥Óー¤È²´ÇÏ»°´§Ï©Àþ¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Æ±Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç¤Ï¥Àー¥ÓーÇÏ¤Ê¤ÉÊÂ¤ßµï¤ë¶¯¹ë¤òÂà¤±¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥êÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¡£2025Ç¯¤âÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¸½ÌòºÇ¶¯ÌÆÇÏ¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤ÇÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÆÇÏ¤ÎÏ¢ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é»Ë¾å½é¡£¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤«¡¢¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë
2024Ç¯¤Î¥Àー¥Óー¤òÃ±¾¡9ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÄãÉ¾²Á¤òÊ¤¤·¤ÆÀ©¤·¡¢À¤Âå¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢»º¶ð¡£»©·î¾Þ¤ÎÄ¾Á°½ü³°¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ÎÂ×´§¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£2025Ç¯¤Ï³¤³°¤Ø¤â±©¤Ð¤¿¤¡¢¥É¥Ð¥¤¥·ー¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÀ¤³¦¤òÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¡£µ¢¹ñ¸å¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤â3Ãå¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢µ÷Î¥¤òÌä¤ï¤Ê¤¤Âî±Û¤·¤¿¥ìー¥¹¥»¥ó¥¹¤È¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Ç¸«¤»¤ëÇúÈ¯Åª¤Ê¾¡Ééº¬À¤Ï¸½Ìò¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¡£
¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë
2025Ç¯¤Î»©·î¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¡¢¸½3ºÐÀ¤Âå¤Î¥¹¥Ôー¥É¥¹¥¿ー¡£2ºÐ»þ¤«¤éÄ«ÆüÇÕFS¤Ç2Ãå¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡£Ãæ»³¤Î2000£í¤ò´°àú¤ËÎ©¤Á²ó¤Ã¤Æ°ì´§ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£½©¤Ë¤Ï¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¤ò²÷¾¡¤·¡¢Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¤Ç¤â¸ÅÇÏÁê¼ê¤Ë2Ãå¤È·òÆ®¡£º£Ç¯¤Î3ºÐÀ¤Âå¤ÏÎãÇ¯¤ËÈæ¤ÙÉ¾²Á¤â¹â¤¤¤¬¡¢¤½¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤À¡£
¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹
¸½Ìò¶þ»Ø¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤È°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ë¥Ç¥£ー¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¡£4ºÐ½Õ¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¡¢Ä¹µ÷Î¥Å¬À¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè23Àï¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á19Àï¤ÏG1¡¢2023Ç¯¤Îºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤òÁö¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï¹ñÆâ³°¤ÎG1¤Î¤ß¤òÁö¤êÈ´¤¡¢¸ÅÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ò³°¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë3²ó¡£º£Ç¯¤ÏÊõÄÍµÇ°¡¢Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¤Ç3Ãå¹¥Áö¡£Á°Áö¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¥ì¥³ー¥É·èÃå¤ÎÃæ¡¢0ÉÃ6º¹¤Î5Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£²ó¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÎÁö¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë
¸½Ìò¶þ»Ø¤Î¸ÄÀÇÉÆ¨¤²ÇÏ¡£2024Ç¯¤ÎËèÆüÇÕ¤ò2Ãå¤Ë6ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ°µ¾¡¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢2025Ç¯¤ÎÊõÄÍµÇ°¤Ç¤ÏÉðËµ³¼ê¤òÇØ¤Ë¡¢½ÅÇÏ¾ì¤ò±Þ¤ï¤ÌÀÑ¶Ëºö¤Ç¸«»öG1½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£Éã¥´ー¥ë¥É¥·¥Ã¥×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤È¡¢°ìÅÙ²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÇËÅ·¹Ó¤ÊÆ¨¤²µÓ¤Ï¡¢Å¸³«¤Î¸°¤ò°®¤ëÂ¸ºß¡£¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç±¿¤Ù¤¿»þ¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ëÁö¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÆ¬¤À¡£
¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª
²Æ¤Î¥é¥¸¥ªNIKKEI¾Þ¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤ë¤È¡¢½©¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤Ç¤Ï13ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÄãÉ¾²Á¤Ê¤¬¤é3Ãå¤Ë·ãÁö¤·¡¢Ä¹µ÷Î¥Å¬À¤ÈÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê»²Àï¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥éー
³®ÀûÌç¾ÞÇÏ¥½¥Ã¥È¥µ¥¹¤ÎÁ´Äï¤È¤¤¤¦À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î·ìÅý¤ò»ý¤Á¡¢¾ï¤Ë¹ñºÝÅª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¡£2ºÐ»þ¤ËµþÅÔ2ºÐ¥¹¥Æー¥¯¥¹¤òÀ©¤¹¤È¡¢¥Ûー¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¯¥¹¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç2Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¥ìー¥¹¤Ë¤âÂ¿¿ô»²Àï¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¿¥Õ¤Ê´Ä¶¤ÇÙæ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¹ñºÝÇÉ¡×¤À¡£
2025Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ï¡¢¥Àー¥ÓーÇÏ¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤ä¥°¥é¥ó¥×¥êÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡¢¤½¤·¤ÆÀª¤¤¤Î¤¢¤ë3ºÐÀª¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¾åµ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÇÏ°Ê³°¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£