º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡¢¾×·â¾ðÊóË½Ïª¡Ö¤³¤ÎÇ¯Ëö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤¬¼¤á¤Þ¤¹¡×
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤ò¹¹¿·¡£Ç¯Ëö¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦¡È¾×·â¾ðÊó¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º´µ×´Ö»á¤Ïº£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÅìÌî¹¬¼£¤È¤È¤â¤Ëº£Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¤ÇÅìÌî¤¬¡Ö¡Øº£¥Æ¥ì¥Ó¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¤È¤«¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤â¡¢¤³¤Ã¤Á¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö»á¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ÅìÌî¤¬¡Ö¶²¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢º´µ×´Ö»á¤Ï¡Ö¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡¢¡Ö¤³¤ÎÇ¯Ëö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤¬¼¤á¤Þ¤¹¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤è¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤³¤ó¤Ê¤Ë¼¤á¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£