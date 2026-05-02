逆転劇を呼んだ“盛り塩”がまさかのグルメに「バンテリンドーム ナゴヤ」は1日、新商品「勝利を結ぶ！塩むすび」を5月4日から6日の阪神戦限定で緊急発売することを発表した。連敗脱出の契機となった「盛り塩」が話題となる中、その効果にあやかった驚きのスピード商品化に、「仕事早すぎます」「AIかと思ったけど本物やった」とファンが即座に反応している。中日は4月24日のヤクルト戦で、悪い流れを断ち切るべくベンチ横に「