タレントの上杉真央が１８日、テレビ東京系「ゴッドタン」で、未成年飲酒で活動自粛していたことを暴露され、スタジオが騒然となる一幕があった。この日はオズワルド伊藤俊介をゲストに、伊藤のことを本気で嫌っている人を当てる「マジ嫌い１／５」を放送。その中の１人が上杉だった。上杉はフジテレビ系「オールナイトフジコ」のフジコーズのメンバーで、伊藤と共演。上杉は番組企画で優勝し、佐久間宣行氏の番組に出る権利