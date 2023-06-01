¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡×¡¡´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¿£·£·ºÐ¤Î¤´¼ç¿Í¡¡ÁÜº÷Ââ¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ä
2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤ò¾þ¤ë12·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡Ù¤Ï¡¢ÊüÁ÷300²óµÇ°¡ª¤ÈÂê¤·¤Æ3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç´ôÉì¤ÈÂçÊ¬¡¢2¸®¤Î¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ª
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤À¤«¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÂ¸ºß¤¹¤ë°ì¸®²È¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«!?¡¡±ÒÀ±¼Ì¿¿¤À¤±¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ø¤ÈÉë¤¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¡¢°ì¸®²È¤Î¼ÂÂÖ¤òÅ°ÄìÄ´ºº¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡££±Ëç¤Î±ÒÀ±¼Ì¿¿¤«¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢MC¤Î½ê¥¸¥çー¥¸¤È¥Ñ¥Í¥éー¤ÎÎÓ½¤¡£
ÊüÁ÷300²ó¤ÎÀáÌÜ¤Ë½ê¤¬¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤¬¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ7Ç¯¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¶Ã¤¸ò¤¸¤ê¤Ë²ó¸Ü¤·¤Ä¤Ä¡¢Ç¯Ëö3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÅ·³¤Í´´õ¤È¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡£¥Ý¥Ä¥óÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ·³¤¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡¡¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤À¤ÈÍê¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÈÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£²ó¤Î¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£°ìÊý¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ½ê¤Ï¡ÖÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È·è¤á¤Æ¤«¤«¤ë¤¬¡¢¡Ö²ÈÄíºÚ±à¸¡Äê2µé¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â¤ÏÅÚ¤¤¤¸¤ê¤¬¹¥¤¡£¤¤¤Ä¤«¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
ÊüÁ÷300²óµÇ°¤ÎÇ¯Ëö3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤òÁÜº÷¡ª¡¡¿´²¹¤Þ¤ë²ÈÂ²¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ï¡©
´ôÉì¸©¤Î¿¼¤¤»³¤ÎÃæ¤Ë¡¢ºÙÄ¹¤¯ÀÚ¤êÂó¤«¤ì¤¿ÉßÃÏ¤Ë·ú¤Ä¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤òÈ¯¸«¡ª¡¡±ÒÀ±¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Æ»¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·úÊª¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅÄÈª¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê·ÁÀ×¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡£
ÁÜº÷Ââ¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹Âç¤ÊºÎÀÐ¾ì¤ò±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¤¢¤ëºÇ´ó¤ê¤Î½¸Íî¡£¤½¤³¤ÇÊ¹¤¹þ¤ßÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢½»Ì±¤Î½÷À¡Ê46¡Ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î»³¾®²°¤«¤â¡×¤È¤ÎÍÎÏ¾ðÊó¤¬¡ª¡¡¼«Âð¤ÏÏ¼¤Î½¸Íî¤Ë¤¢¤êÂ©»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬¼«Âð¤Î¶á¤¯¤Ç¥«¥Õ¥§¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤´¼ç¿Í¤Ï¡Ö»³±ü¤Ë¤¢¤ë»³¾®²°¤Ç¤¤¤Ä¤â¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¤·¤«ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»³¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÁÜº÷Ââ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î»³¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¡×¡¢¡Ö´Ø·¸¼ÖÎ¾°Ê³°Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÜº÷Ââ¤Ï¼ê³Ý¤«¤ê¤òµá¤á¤ÆÏ¼¤Î½¸Íî¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥«¥Õ¥§¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤¢¤¤¤Ë¤¯¥«¥Õ¥§¤ÏµÙ¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶á¤¯¤ÇÁð¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤´É×ÉØ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿½ê¡¢¤Ê¤ó¤È¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤Î¤´¼ç¿Í(83)¤È±ü¤µ¤Þ¡Ê80¡Ë¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª »³¾®²°¤â²÷¤¯°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÁÜº÷Ââ¤Ï¤´É×ÉØ¤È¤È¤â¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£
»³¾®²°¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¿ù¤ä¾¾¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¤ÎÌÚºà¤À¤±¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤Þ¤ë¤ÇÎ¹´Û¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©ÇÉ¤ÊÂ¤¤ê¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å·³¤¤È¥¦¥¨¥ó¥Ä¤âÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤Ë¡£
·ëº§60Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤äèçèê°ò¤Ê¤ÉÈª»Å»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤´É×ÉØ¡£ÁÜº÷Ââ¤Ï¤½¤ó¤Ê»³±ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤¯¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤·¤Æ¤â¤¦£±¸®¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤ÎÁÜº÷¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¹ÈÍÕ¤ËÀ÷¤Þ¤ë»³¤¢¤¤¤Ë·ú¤ÄÆüËÜ²È²°¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¤ï²«¿§¤¯¿§¤Å¤¤¤¿¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÌÚ¡¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï77ºÐ¤Î¤´¼ç¿Í¤È±ü¤µ¤Þ¡Ê73¡Ë¤Î¤´É×ÉØ¤À¡£¤½¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¶ä°É¤ä·ª¤Ê¤É¤òÆó¿Í¤Ç°é¤Æ¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿――¡£
ÁÜº÷Ââ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤â¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¤´¼ç¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¶ìÏ«ÏÃ¤â¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÌÀ¤ë¤¤¤´É×ÉØ¤À¡£
3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤¿£²¤Ä¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Èー¥êー¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¥Ò¥ó¥È¡£
¥²¥¹¥È¤ÎÅ·³¤¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
