プレミアリーグ 25/26の第18節 アーセナルとブライトンの試合が、12月28日00:00にエミレーツ・スタジアムにて行われた。

アーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、ブカヨ・サカ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンはジョルジニオ・ルター（FW）、ディエゴ・ゴメス（MF）、ブラジャン・グルーダ（MF）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。アーセナルのブカヨ・サカ（FW）のアシストからマルティン・ウーデゴール（MF）がゴールを決めてアーセナルが先制。

ここで前半が終了。1-0とアーセナルがリードしてハーフタイムを迎えた。

ブライトンは後半の頭から2人が交代。ブラジャン・グルーダ（MF）、マキシム・デクーパー（DF）に代わりヤンクバ・ミンテ（FW）、マッツ・ウィーファー（MF）がピッチに入る。

52分アーセナルが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより2-0。さらにリードを広げる。

しかし、64分、ブライトンのディエゴ・ゴメス（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。アーセナルが2-1で勝利した。

なお、アーセナルは69分にマイルズ・ルイススケリー（MF）、90分にピエロ・インカピエ（DF）に、またブライトンは45+1分にバルト・フェルブルッヘン（GK）、50分にルイス・ダンク（DF）、56分にディエゴ・コッポラ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

