「シウマイ弁当」など2月から新価格へ

崎陽軒は2025年12月26日、シウマイや弁当などを来年2026年2月1日（日）から値上げすると発表しました。

【写真・表で見る】これが崎陽軒の「新商品価格」です

駅弁として有名な「シウマイ弁当」の税込み価格は、現在の1070円から1180円へと110円の値上げとなります。今回の価格改定によって、シウマイ弁当は税抜きでも1093円となり、1000円の大台を突破します。

このほか、「炒飯弁当」は税込み1130円（値上げ額：80円）、「幕の内弁当」は同じく税込み1320円（同：50円）へと値上げされます。

また、「昔ながらのシウマイ 15個入」は40円アップの税込み740円、「特製シウマイ 6個入」は30円アップの820円など、各種製品で価格が改定となっています。

崎陽軒は1年前の2025年2月にも商品の価格改定を行っていますが、今回の値上げは原材料や包装資材、物流費など諸経費の高騰に伴うものとのこと。また同社は、「これまで生産性向上や経費削減など、企業努力を重ねてまいりましたが、依然として原材料価格をはじめとするコスト上昇が収まらず、製品の安定供給を維持するためには、価格改定を行わざるを得ない状況となりました」と説明しています。