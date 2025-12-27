3人の子は海外大学、塾なし慶應、中学生で起業。低学年から積極的に学ぶ子に育てた親が実践した「自宅の作り方」とすぐに真似できる工夫とは

“放任ではなく、学びたくなる環境づくりをして子どもに任せるスタイル。

親の影響力の使い方、天才ノート、プレゼン機会の作り方など実践的なポイントが多くて参考になった”

“戦略的ほったらかし＝自ら成長する力を奪わない。なるほど〜”

“面白かったのは、著者が「8000人の親と会った経験」を本にしてる点。受験とか勉強の成功事例ばかりじゃなく…”

“『戦略的ほったらかし教育』、オーディオブックにて聴了

自律的な探求心を育む「天才ノート」、簡単で楽しそうなので、やってみよう”

これらはすべて、『戦略的ほったらかし教育』を読んだ感想がSNSにあげられた声の一部。8000人以上の親と関わってきた家庭教育コンサルタント、岩田かおりさんによる「戦略的ほったらかし教育」メソッドをまとめた一冊で6万部を売り上げている話題の書だ。

過干渉になりすぎる家庭が多いと気づいた彼女が「戦略的に」ほったらかすメソッドを提案した一冊は、多くの保護者から共感の声が寄せられている。

前回は、子どもの個性を引き出す仕掛け作りや、自発的に「学ぶ」力を育むために親ができることを聞いた。

今回のテーマはさらにその礎となってくるであろう幼少期の家庭環境づくりについて。

「小さいうちから勉強習慣をつけるにはどうしたらよいのでしょう？」

こうした相談を受けることが増えてきたと岩田さんは語る。

「戦略的」とはいえ、幼い時期からほったらかしは可能なのだろうか。早速岩田さんに、幼少期からできる「戦略的ほったらかし教育」のポイントを聞いた。

家庭教育コンサルタント。ガミガミ言わなくても勉強する子に育てる『戦略的ほったらかし教育』 主宰、(株)ママプロジェクトJapan代表。「がんばらない子育て」を軸に、親の自己犠牲を手放しながらも子どもの自立・成長を加速させる『戦略的ほったらかし教育』を提唱する。自身の経験と脳科学・心理学・教育学をもとにした家庭教育プログラムは、受講者8000人超。自身も3人の子どもを『戦略的ほったらかし教育』を実践し、現在子どもたちは学費全額奨学金で海外大学進学、塾なし慶應義塾大学進学、経団連派遣UWCインドで高校生等、それぞれの個性を活かした進学を果たしている。

「家庭内図書館」のすすめ

――「自然と学びが好きな子になってほしい」「自分から勉強に没頭するようになってくれないかしら」、そんな思いを持っている親御さんは少なくありません。部屋の作り方などの環境設計におけるポイントはありますか？

「学び体質になっていくための、部屋の工夫として3つご紹介します。1つ目が“家庭内図書館のすすめ”です。私は子育て講座を開講しているのですが、その受講生が部屋の作りを変えたら、子どもたち3人がとても本好きになったのです。それぞれの子が本を読んで過ごすようになったことで、家庭内でのケンカも圧倒的に減ったそうです。

具体的には、小さな空き部屋を改造し、本を乱雑に置き、クッションや椅子を配置して、その場所で読めるようにします。その部屋では、デジタルと大声は禁止。つまり、“家庭内図書館”という空間を作ったのです。

我が家で“家庭内図書館”を作った当時、子どもたちは小学校3年生、2年生、年長さん。本棚に整然と並べられている背表紙のタイトルよりも、表紙の絵などに惹きつけられて本を手に取る年代です。そのため、本をきれいに収納するのではなく、雑然と積んでおくことを重視し、これによりどんどん自分が読みたい本と出会うことができたのです。

リビングで本をたくさん広げていたら、『片づけなさい！』というやりとりがどうしても発生します。しかし、この部屋では読みっぱなしでもOK。ふらっと入り、リラックスしながら手に触れた本をパラパラと見られます」（岩田かおりさん、以下同）

「集中ゾーン」と「発散ゾーン」を切り分ける

――2つ目のポイントを教えてください。

「2つ目は、“集中ゾーン”と“発散ゾーン”を切り分けることです。例えば、先ほどお伝えした“家庭内図書館”は集中ゾーン。他にも、子ども部屋を集中ゾーンにしてもよいでしょう。

一方で、リビングは発散ゾーン。私も3人の子どもを育ててきましたから、もめ事やトラブルは日常茶飯事で、常に大声が響きわたっている日々を経験してきました。こうした状態になっていると、上の子は『うるさくて勉強できない』といったことを漏らすようになります。たとえ、下の子たちに『静かにしなさい！』『お兄ちゃんが勉強しているでしょう！』と言ってもなかなか聞き入れられません。

そのため、『リビングは発散ゾーンだから、集中ゾーン（子ども部屋など）へ行ってね』と促すのです。私は家が狭かったので、近くのファミレスやファストフード店を集中ゾーンとして活用していたこともありました。

ちなみに、親にとっても発散ゾーン以外の場所が必要なもの。私はにぎやかすぎる状態に疲れると、コーヒーとクッションを持って洗面所にこもって一息つくようにしていました。家の中をゾーン分けしていく考え方を取り入れていくと、子どもも親もラクになっていきます」

――ちなみに、集中ゾーンとして子ども部屋は作ったほうがよいのでしょうか？

「作れる人は作ってもいいかもしれませんが、我が家は子どもたちが小さいころに3人分の部屋を確保することが難しかったので作りませんでした。でも、今では、かえってそれがよかったのではないかとも思います。というのも、一人部屋になるとどうしてもそこに篭もりがちになるからです。

リビングに集まって、おもいおもいに過ごしている空間は家族の充電時間になります。長く一緒にいればよいというわけではないですが、こうした時間があったからこそ“学校に行ってまたがんばるぞ”と思えるエネルギーを貯めることにつながったのではないかと思うのです」

――子どもたち自身のものはリビングで管理していたのですか。

「はい、リビング内に子どもたち専用スペースを作っていました。さらに、キッチンワゴンを各子ども1台の計3台を用意して、荷物はそこに集約させます。（これは長男のだな）と思ったら、長男のワゴンに入れていくというスタイルで、片付けはぽんぽんそこに置いていくだけ。『◯◯がない！』と騒ぎ出したら、自分のワゴンを探させます。

翌日の準備も、基本的に自分のキッチンワゴンからどんどん入れていけばOKです。私はあくまでサポーターとして、『体操服を用意してください』といった子どもの指示に“お助けマン”として従っていました」

家族のアイデアボードで自己管理の力をつける

――3つ目のポイントはなんでしょうか？

「家族のアイデアボードの運用です。家族で決めたことや1週間のそれぞれの予定、どこに旅行に行きたいかなどを書いたボードを自宅の中で必ず通る場所に貼っておきました。

我が家は、子どもたち3人が別々の学校に通っていたこともあり、それぞれのスケジュールを把握しておくことが本当に手間だったんです。そこでこのホワイトボードに一元管理し、子どもたちが自分でスケジュールを確認できるようにしました。『ママ、いつ◯◯？』といった質問に対しては、すべて『ボードを見てみて〜』で済むようにしていたのです」

――子どもが予定を見通すのに役立つのですね。

「はい。それだけでなく、私や夫の予定も書いていました。『この3日間は仕事がパンパンで何もできません』といったことも明記する。親に対して『いつも暇で助けてくれる人』というイメージを持ってほしくなかったんです。もちろん、差し迫ったことは助けますが、まずは自分でなんとかしてみるという自立心を持ってほしかったのです。実際に、子どもたちは自然と自分と家族の予定を確認して、動くように成長しました。

子どもが自立に向かっていくためには、親の意識と同時に環境も大事。今回紹介した自宅の作り方の3つのポイントを活かして、子どもが自ら動き出す仕組み作りを実践してみてください。また、“こんなものがあったら便利そう！”と思いついたものはどんどん導入して、“PDCA（P=PLAN：計画、D=DO：実行、C=CHECK：評価、A=ACT：改善）”を回し、効果がある取り組みを残していくことも大切です」

