全日本フィギュアで「女子高生すぎる」 夜11時…メダリスト舞台裏の会話が「レア感ある」の声
五輪代表会見の舞台裏
フィギュアスケートの全日本選手権で、来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表に内定した坂本花織（シスメックス）、中井亜美（TOKIOインカラミ）、千葉百音（木下グループ）の素顔にファンから驚きの声が上がっている。代表会見に向かう車中で笑いの絶えない様子に「女子高生すぎる」「レア感のある動画」とコメントが寄せられた。
夜11時を迎えようとするころ、ワゴン車の後部座席に座った3人。デコられたスマホを突然頭上に2台掲げたのは中井だ。写っていた自分たちを見て笑いが止まらない様子。さらにスタッフからの「撮りますか？」との声にポーズを決めてまた大笑いだ。
日本スケート連盟が公式インスタグラムで公開した動画に、ファンからは「箸がコケてもおかしいお年頃かな」「亜美ちゃん、片手でスマホ2台持ちでシャッター切って、器用ですね」「亜美ちゃんjkすぎてかわいい」「可愛いなぁ みんな仲良いね」「レア感のある動画をありがとうございます」とコメントが並んだ。
一方で「ドーピング（検査）終わりました？」とアスリートらしい会話も。「みんなかわいい オリンピック楽しんでね」と五輪でのパフォーマンスに期待する声もあった。今季限りでの引退を表明している坂本は3度目の五輪。北京の銅以上を目指すことになる。
（THE ANSWER編集部）