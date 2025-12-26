小泉進次郎防衛大臣は26日の記者会見で、陸上自衛隊大宮駐屯地の視察で隊員からの要望を受けカロリーメイトを支給することになった例を挙げ、直接要望を上げてほしいとした。

【映像】小泉大臣、カロリーメイトを支給することになった例を語る

会見で小泉大臣は、自衛隊について自ら情報発信に取り組んでいることを話す流れで「情報発信をしている中で大変ありがたいのは、視察に行って隊員の方から直接上がった具体的な要望、声、これを速やかに担当のところに大臣から指示をすると。この姿を見ていただくことで、各地、部隊の視察をするたびに、言ってもいいんだなと、そういうふうに思ってもらえたら、風通し良くなりますし、今までだったらなかなか本省に上がってなかったような声もしっかりと受け止めることもできる機会になってますから、この前の大宮での『カロリーメイト支給してもらいたい』っていう声もそうです」と語った。

“大宮でのカロリーメイト”とは、小泉大臣が24日に自身のXで明らかにたもので、「昨日視察した大宮駐屯地で、若手のレンジャー隊員から上がった声の中に『増加食としてカロリーメイトを支給してほしい』というものがありました。増加食とは、勤務形態に応じた栄養の補助などのために、通常の食事に加えて支給する食事のことです。 早速今日、大宮駐屯地の業務隊長に電話して相談。話を聞くと、増加食は部隊の隊員たちから希望を募って選んでいるとのことで、昨日の話を踏まえて対応してくれることになりました」と投稿していた。

26日の会見ではさらに「1個1個すべてをどこまでできるかっていうのはありますけども、各部隊には、大臣が視察に行ったときに、本当は言いたいことがあっても言っちゃいけないんだじゃなくて、こうやって上がった声っていうのを形にするために動いてる姿を見ることで、大臣が視察に来たら自分が抱えてることは積極的に言おうと、こういうふうに思ってもらえることも大事なことだと思っています」と述べた。（ABEMA NEWS）