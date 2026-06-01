中国外務省の林剣副報道局長【北京共同】中国外務省の林剣副報道局長は1日の記者会見で、小泉進次郎防衛相が中国と意見の違いがあるからこそ対話が必要だと訴えたことに反発した。日本が防衛費を増額するなどしている状況下では「対話は偽善的で、見せかけに過ぎず、誠意はみじんもない」と批判した。小泉氏は5月31日にシンガポールで開かれたアジア安全保障会議で演説し、高市政権の姿勢を「新型軍国主義」とする中国の主張を