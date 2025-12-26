この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で、「【期間工】アイシン90%落ちるって本当？合格ラインと落ちる人の特徴を徹底解説」と題した動画を公開。期間工の中でも特に人気が高いアイシンで、近年「合格するのが非常に難しい」と言われる背景と、その対策について詳しく解説した。



ケンシロウ氏はまず、SNSなどで「アイシン落ちた」「前より受かりにくくなっている」という声が急増している現状を認め、「いやーアイシンね、渋いっすよねー」と語る。その上で、合格率が低下している背景には複数の原因があると指摘した。



第一の理由として挙げられたのが、「入社祝い金がトップクラス」であることだ。アイシンは長期間にわたり100万円の祝い金を継続しており、さらに支払サイクルも半年と短い。この好条件が、「短期間で稼ぎたい人にとってはアイシン一択」という状況を生み、応募が殺到。結果として定員を大幅に超え、相対的に合格が難しくなっていると分析する。



第二に、祝い金目当ての「短期離職が増え、採用に慎重になっている」点を挙げる。かつては3ヶ月で祝い金が支給されていた時期もあったが、短期離職者の増加を受け、企業側も採用基準を厳格化せざるを得なくなったという。第三の理由として、応募者が多いため企業側が選べる立場になり、「即戦力を重視するようになった」と述べた。



動画では、こうした状況で「落ちる人の特徴」として、「志望理由が弱い人」「年齢が高い人」「短期離職を繰り返している人」などを具体的に列挙。特に祝い金目当ての志望動機は「1発でアウトになる」と警鐘を鳴らした。



最後にケンシロウ氏は、対策として期間工だけでなく「派遣」という働き方を推奨。派遣は期間工に比べて「かなり受かりやすい」上に、寮費無料で時給2,000円以上といった好条件の求人もあり、むしろ稼げるケースも多いと解説。アイシンでの就業を目指すなら、固定観念に縛られず、派遣という選択肢も視野に入れることの重要性を説いた。