街コーデにスポーティさを！軽快【ニューバランス】人気シューズをAmazonでチェック
軽快な動きと優れたクッション性で毎日の歩行やスポーツシーンにも対応するメンズスニーカー登場【ニューバランス】快適さを追求した軽量スポーツシューズ Amazonで販売中！
TWO WXY は、コートのどこにいてもあらゆる場所にインパクトを与える、ポジションレスプレイを得意とする選手のために作られている。 このため、最新のアップデートバージョンは、安定感とサポート力を自由な動きと組み合わせている。 TWO WXY v5 のシグネチャーであるコンビネーションクッションが微調整された。 FuelCell は素早くダイナミックな動きに対応するレスポンス性を感じさせる。また、かかとと足のボール部分に配置された Fresh Foam X は、一貫した快適さを提供し衝撃から足を保護。
履き心地の良さを重視したメンズスニーカーで、反発性に優れるミッドソールと衝撃を緩和するクッション構造により快適な歩行感を提供するモデルである。柔らかな履き心地が特徴的で普段使いにも適している。
多方向のアウトソールパターンと軽量設計により、さまざまな動きに対応しやすく、スポーツシーンやデイリーユースにも活躍するデザインのスニーカーである。細かな動きにも柔軟に反応する構造を備えている。
足を包み込むようなフィット感を実現し、足裏への負担を軽減する設計がなされており、長時間の着用でも快適さを感じられる仕様として仕上げられている。軽快な動きをサポートする一足である。
安定感のあるソールと適度なクッション性が両立されており、日常の散歩や軽いスポーツにおいても快適性を発揮するモデルである。スタイリッシュな見た目で幅広いコーディネートに合わせやすい。
