お笑いタレントの今田耕司（59）が26日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。21日に行われ自身が司会を務めた「M-1グランプリ2025」のチャンピオン「たくろう」について語った。

「優勝しました『たくろう』も最高でしたね」と切り出した今田。「7年前くらいに最後会ったんですよ。大坂の番組で何度か出てくれていた」と振り返った。

「あの時もあのキャラクターで面白かったんですけど、漫才も見たことあった」と回顧。「今回決勝で見たときは7年のスキルというか、こんなに面白なんねんやっていうくらい」だったと絶賛した。

「声の出方も全然違いましたもん、赤木くんの。物凄く聞き取りやすくなって。どこかアドリブというか…空気でやってる部分もあるからたまに被ってしまったりとか、聞き取りにくい時とかがあった印象だった」と説明。「それがもう全くなかった。2本目は笑いの種類でいうと、ドカーン…そこ越えた笑いの時はパンっていう破裂音、そういう笑い。スタジオではアレが最高潮じゃないですか？」と褒めちぎっていた。