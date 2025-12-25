Snow Manの佐久間大介が、『J Movie Magazine』Vol.126（2026年1月5日発売）で表紙を飾ることが明らかになった。これまでのイメージとはひと味違う“大人の魅力”を放つビジュアルに反響が集まっている。

佐久間大介『J Movie Magazine』表紙ビジュアル／普段は明るい笑顔が印象的な佐久間大介

■タンクトップ×濃いめのアイメイクで魅せる、大人の色気あふれる佐久間大介の表紙ビジュアル

公開された表紙ビジュアルでは、淡いピンクヘアが印象的な佐久間が、ブラックのタンクトップに白シャツをラフに羽織ったスタイルで登場。

はらりと落ちた前髪の隙間からまっすぐこちらを見つめる視線が際立ち、鎖骨や首元のほくろまでしっかりと写し出されている。濃いめのアイメイクも目を引き、これまでのイメージとはひと味違う、大人の色気を感じさせる仕上がりとなっている。

巻頭特集では、映画『白蛇：浮生』にまつわる話題を中心に、アニメーションがくれた「自分らしさ」をテーマにしたインタビューを掲載。声優・佐久間大介の魅力に迫っている。

この表紙ビジュアルに、SNSでは「色気が限界突破してる」「美人なのに体つきが男性的で刺さる」「目が離せない」「アイメイクが神」「完璧」「えぐい」「顔が強すぎる」「破壊力が半端ない」といった声が相次いでおり、発売前から大きな注目を集めている。

■普段は明るい笑顔が印象的な佐久間大介