キキ＆ララの世界に浸れる！「LittleTwinStars Cafe」東京・大阪・愛知・宮城で期間限定オープン
「リトルツインスターズ」テーマカフェのこだわりポイントは…？
「リトルツインスターズ」は、「2025年サンリオキャラクター大賞」総合7位となった人気キャラクター！ こわがりでちょっぴり泣き虫のお姉さんララと、ちょっぴりあわてんぼうでいたずら好きの弟キキの ”ふたごのきょうだい星”。
そんな「リトルツインスターズ」の50周年を記念したテーマカフェ「LittleTwinStars Cafe（リトルツインスターズ カフェ）」が東京・大阪・愛知・宮城の全国4ヵ所にて期間限定開催中です！ ”ゆめかわ☆カフェ”をコンセプトにした、心も体もリフレッシュするようなかわいいテーマカフェ。ファンシーな世界観で埋め尽くされたメニューの数々がたまりません…！
ゆめかわ☆な雰囲気のとびきりメニューをご紹介
「夢みる星空オムカレー」は、パステルカラーのカレーに星形のライスやチーズ、彩り野菜があしわられた一品。よーく見るとユニコーンに乗ったキキ＆ララがいるんです…！
「キキ＆ララ グラタンプレート」は、グラタン、ミートスパゲッティ、コーンスープが一度に楽しめる盛りだくさんなセット。キキをイメージしたえび入りグラタンと、ララをイメージしたベーコン入りグラタンから好きな方をチョイスしましょう！
「キキ＆ララ パフェ」は、パステルカラーがキキ＆ララそのものでかわいい…！ キキはラムネシャーベット、ララはストロベリーアイスで表現されています。
ライチ風味の「キラキラブルーソーダ」とストロベリー風味の「キラキラピンクソーダ」。キキ＆ララの顔は、まん丸のわたあめなんです！ 別添えのソーダでわたあめを溶かして、二度おいしいのがうれしい！
「ふわふわ雲のホットコーヒー」は、マシュマロやホイップクリームなどで雲を表現した、見た目もかわいいホットウインナーコーヒー。寒い季節にほっこりできますよ。3種ランダムのマドラータグもついてきます。
思わず手に取りたくなる！オリジナルグッズも見逃せない
オリジナルグッズの販売もテーマカフェの醍醐味。どれもかわいくて迷ってしまいますね！
「缶バッジ（ランダム5種)」605円
「アクリルチャーム （ランダム7種）」605円
「アクリルミニフィギュア （ランダム7種）」990円
「ゆらゆらアクリルスタンド」1320円
「ハンドタオル」1375円
「グラス」1980円
カフェオリジナルグッズを3300円以上購入すると「キラキラステッカー2枚セット（全1種）」をひとつプレゼント！ お気に入りの雑貨に貼って楽しんでくださいね♪
※物販購入特典はなくなり次第終了
さらに！ 来店予約（660円/1名）をしてメニューを注文すると、「キラキラA5クリアファイル(ランダム4種)」が貰えちゃいます！ どれが当たってもうれしい…！
「リトルツインスターズ」のファンタジックな世界観を堪能できる「LittleTwinStars Cafe」。期間限定なので、この機会をぜひお見逃しなく！
■「LittleTwinStars Cafe」開催概要
住所：
【東京/原宿】BOX cafe&space キュープラザ原宿店
東京都渋谷区神宮前6-28-6 キュープラザ原宿3F
【愛知/名古屋】BOX cafe&space グローバルゲート2号店
愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート1F
【大阪/梅田】BOX cafe&space KITTE OSAKA2号店
大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE 大阪6F
【宮城/仙台】BALLER:S イオンモール新利府店
宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2F
期間：
【東京/原宿】〜2026年2月8日（日）
【愛知/名古屋】〜2026年2月15日（日）
【大阪/梅田】〜2026年1月25日（日）
【宮城/仙台】〜2026年1月25日（日）
