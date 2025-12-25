© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663329

「リトルツインスターズ」は、「2025年サンリオキャラクター大賞」総合7位となった人気キャラクター！ こわがりでちょっぴり泣き虫のお姉さんララと、ちょっぴりあわてんぼうでいたずら好きの弟キキの ”ふたごのきょうだい星”。

そんな「リトルツインスターズ」の50周年を記念したテーマカフェ「LittleTwinStars Cafe（リトルツインスターズ カフェ）」が東京・大阪・愛知・宮城の全国4ヵ所にて期間限定開催中です！ ”ゆめかわ☆カフェ”をコンセプトにした、心も体もリフレッシュするようなかわいいテーマカフェ。ファンシーな世界観で埋め尽くされたメニューの数々がたまりません…！



「夢みる星空オムカレー」1690円

「夢みる星空オムカレー」は、パステルカラーのカレーに星形のライスやチーズ、彩り野菜があしわられた一品。よーく見るとユニコーンに乗ったキキ＆ララがいるんです…！

「キキ＆ララ グラタンプレート(キキ)」「キキ＆ララ グラタンプレート(ララ)」各1690円

「キキ＆ララ グラタンプレート」は、グラタン、ミートスパゲッティ、コーンスープが一度に楽しめる盛りだくさんなセット。キキをイメージしたえび入りグラタンと、ララをイメージしたベーコン入りグラタンから好きな方をチョイスしましょう！

「キキ＆ララ パフェ（キキ）」「キキ＆ララ パフェ（ララ）」各1590円

「キキ＆ララ パフェ」は、パステルカラーがキキ＆ララそのものでかわいい…！ キキはラムネシャーベット、ララはストロベリーアイスで表現されています。

「キラキラブルーソーダ」「キラキラピンクソーダ」各990円

ライチ風味の「キラキラブルーソーダ」とストロベリー風味の「キラキラピンクソーダ」。キキ＆ララの顔は、まん丸のわたあめなんです！ 別添えのソーダでわたあめを溶かして、二度おいしいのがうれしい！

「ふわふわ雲のホットコーヒー」990円

「ふわふわ雲のホットコーヒー」は、マシュマロやホイップクリームなどで雲を表現した、見た目もかわいいホットウインナーコーヒー。寒い季節にほっこりできますよ。3種ランダムのマドラータグもついてきます。

オリジナルグッズの販売もテーマカフェの醍醐味。どれもかわいくて迷ってしまいますね！

「缶バッジ（ランダム5種)」605円

「アクリルチャーム （ランダム7種）」605円

「アクリルミニフィギュア （ランダム7種）」990円

「ゆらゆらアクリルスタンド」1320円

「ハンドタオル」1375円

「グラス」1980円

カフェオリジナルグッズを3300円以上購入すると「キラキラステッカー2枚セット（全1種）」をひとつプレゼント！ お気に入りの雑貨に貼って楽しんでくださいね♪

※物販購入特典はなくなり次第終了

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663329

さらに！ 来店予約（660円/1名）をしてメニューを注文すると、「キラキラA5クリアファイル(ランダム4種)」が貰えちゃいます！ どれが当たってもうれしい…！



「リトルツインスターズ」のファンタジックな世界観を堪能できる「LittleTwinStars Cafe」。期間限定なので、この機会をぜひお見逃しなく！



■「LittleTwinStars Cafe」開催概要

住所：

【東京/原宿】BOX cafe&space キュープラザ原宿店

東京都渋谷区神宮前6-28-6 キュープラザ原宿3F

【愛知/名古屋】BOX cafe&space グローバルゲート2号店

愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート1F

【大阪/梅田】BOX cafe&space KITTE OSAKA2号店

大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE 大阪6F

【宮城/仙台】BALLER:S イオンモール新利府店

宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2F

期間：

【東京/原宿】〜2026年2月8日（日）

【愛知/名古屋】〜2026年2月15日（日）

【大阪/梅田】〜2026年1月25日（日）

【宮城/仙台】〜2026年1月25日（日）



▶▶「キャラクターカフェ」の記事一覧はこちらから！

Text：中川葉月



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

