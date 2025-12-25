【新スポーツスーパースター伝 シーズン2 ときど】 12月27日 発売予定 価格：2,200円

ベースボール・マガジン社は、児童向け書籍「新スポーツスーパースター伝 シーズン2 ときど」を12月27日に発売する。価格は2,200円。

子どもたちのあこがれのアスリートの生き方に迫る「新スポーツスーパースター伝シーズン2」の第3弾に、eスポーツ、プロ格闘ゲーマーのときど選手が登場。東大出のプロ格闘ゲーマーとして、日本のみならず世界のゲームシーンに名を轟かせた男は、いかにして困難を乗り越え、夢をつかんだのか。ときど選手の現在・過去・未来が詰まった一冊となっている。

総ルビの本文に加え、読みながらeスポーツやゲーム界のことを学べる「ものしり博士」などの豆知識コラムも収録されている。

