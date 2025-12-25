中国は日本時間2025年12月23日に、新型ロケット「長征12号A」の初打ち上げを実施しました。ロケット2段目の軌道投入成功および1段目の回収失敗を、CNSA＝中国国家航天局やCASC＝中国航天科技集団が報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：長征12号A（初飛行）

長征12号Aについて

ロケット：長征12号A（Long March 12A）打ち上げ日時：日本時間 2025年12月23日11時00分発射場：東風商業宇宙イノベーション実験区（中国）ペイロード：不明（ダミーペイロード？）

長征12号Aは「長征12号」の派生型で、1段目の回収・再使用を想定しています。全長約70.4m、ロケット本体の直径3.8m、フェアリングの直径4.2mで、打ち上げ時の重量は約437トンとされています。

CNSAやCASCによると、2段目は所定の軌道に投入されたものの、目標のひとつだった1段目の回収は失敗しました。得られたデータをもとに原因の分析・調査を進めていくということです。

関連画像・映像

【▲ 東風商業宇宙イノベーション実験区から打ち上げられた「長征12号A」ロケット（Credit: CASC）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

関連記事 直近のロケット打ち上げ情報 中国が宇宙船「神舟22号」を無人で打ち上げ 3時間半後に中国宇宙ステーションへ到着中国の宇宙船「神舟21号」が「神舟20号」のクルーを乗せて地球に帰還 その理由は参考文献・出典CNSA - 重复使用运载火箭长征十二号甲发射入轨CASC - 重复使用运载火箭长征十二号甲发射入轨