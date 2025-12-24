¡ÚÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡Û¡ÈÍý²Ö¤Á¤ã¤ó¡É¤ÈÇ°´ê¤Î¥¥¹¡Ö¤¢¤Ã¡¢¥¦¥½¡Ä¡×¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤âÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡¡TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤¬¡¢24Æü¤ËÊüÁ÷¡£¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤Ë¤è¤ë¡¢¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Î¿·ºî¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ Âè4ÏÃ ¡ÁÅÅµ¤¤¸¤«¤±¤Îæ«¤È100Ç¯¤Îµ§¤ê¡Á¡×¸åÊÔ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÅÅÄ¤â¥á¥í¥á¥í¡ªÌò°áÁõ¤Î¡ÉÍý²Ö¤Á¤ã¤ó¡É¿¹»³Ì¤Í£
¡¡ËÁÆ¬¡¢100Ç¯Á°¤ÎÍý²Ö¡Ê¿¹»³Ì¤Í£¡Ë¤Îº§Ìó¼Ô¤È¤Î¾¡Éé¤ËÎ×¤ß¡¢¸«»ö¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿ÄÅÅÄ¡£
Íý²Ö¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¡õ¹ðÇò¤Ç¡¢¥¥¹¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤é¤ì¤¿ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö1¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÀë¸À¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¥¹À£Á°¤ËÀ©»ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¼×¤ë¤â¤Î¤â¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤¯¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¤¤¤¯¤É¡ªÃÎ¤é¤ó¤«¤é¤Ê¡£¥¦¥½¥¦¥½¡¢¤¤¤±¤Æ¤Þ¤¦¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£
¡¡¸«»ö¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¤Ã¥¦¥½¡£¤¤¤±¤¿¤¾¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤â¡Ö¥³¥¤¥Ä¤·¤¿¡ª¤Ï¤¤ÉÔÎÑ¡ª¡×¡Ö¸ø³«ÉÔÎÑ¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¿å¥À¥¦¡ÙÌ¾Êª´ë²è¡ÖÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×Ãæ¤«¤é¡¢µÞ¤¤ç¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¿·ºî¤¬³«Ëë¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¾®äØ¤«¤éÇ÷¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢½Â¡¹¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÃµÄåÌò¡×¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿ÄÅÅÄ¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î»äÊª¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÌÈµö¾Ú¤ÎËÜÌ¾¤¬¡Ö¹¾ÅÄÅç¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¼Â²È¤ÎÀ×¼è¤êÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Â²È¤¬¤¢¤ë·²ÇÏ¸©¤Ø¤ÈÈô¤ó¤À¡£
¡¡ÄÅÅÄ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¾ÅÄÅç²È¤ÎÌÌ¡¹¡ÊÉã¡¦¹Ä¼¡¡¢Êì¡¦¹¬»Ò¡¢Ä¹ÃË¡¦¾Ê¸ã¡Ê¤Ò¤È¤ê¡Ë¡¢Ä¹½÷¡¦Îè»Ò¡¢¼¡ÃË¡¦¶êÇÏ¡Ë¤È¡¢»ÈÍÑ¿Í¤Î·òÂ¢¡¢°å»Õ¡¦¤¿¤¯¤ä¡£ÁáÂ®¡¢Éã¤Î¹Ä¼¡¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Êª¸ì¤¬µÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Êª¸ì¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢100Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¡×¡£100Ç¯Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÏÃ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ²áµî¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿ÄÅÅÄ¤Ï¡¢¹¾ÅÄÅç²È¤ÎÀèÁÄ¤È²ñ¤¤¡¢¶â¸Ë¤ò³«¤±¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢ËÛÁö¡£¥Ò¥ó¥È¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¸½Âå¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤¿ÄÅÅÄ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²áµî¤Î¡ØÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÁêËÀ¡É¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤À¤Ã¤¿¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¶â¸Ë¤ò³«¤±¤ëÈÖÁÈ¡×¥í¥±¤À¤È¥É¥Ã¥¥ê¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢³«¤«¤º¤Î¶â¸Ë¤¬³«¤¡¢Ãæ¿È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¼¡ÃË¤Î¶êÇÏ¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¶â¸Ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹¾ÅÄÅç²È¡×¤Î²È·Ï¿Þ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ö·ï¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢100Ç¯Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿ºÝ¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Íý²Ö¡Ê¿¹»³Ì¤Í£¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃíÌÜ¡£¤½¤³¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ100Ç¯Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¡¢Íý²Ö¤Ë²È·Ï¿Þ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Íý²Ö¤¬¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¥¦¥Á¤ÎÀ«¤Ï¡Ø»³ÅÄ¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¾×·â¤Î¹ðÇò¤ò¤·¡¢Á°È¾¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
