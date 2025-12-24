77ºÐ¡¦Àô¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¿©»ö¡×¡£30Ê¬¤Ç´°À®¡¢À¹¤ê¤Ä¤±¤È´ï¤Ë¶Å¤Ã¤Æ¼«¿æ¤ò³Ú¤·¤à¡§2025Ç¯ÅÂÆ²Æþ¤ê¡ÔÆÉ¤ßÊª¡Õµ»ö3°Ì
2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°µ»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú2025Ç¯ÆÉ¤ßÊªÉôÌç3°Ì¡Û¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
·ëº§¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å¡¢¼«Âð¤Ç¿©»ö¤ò¤Ä¤¯¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤ÎÀô¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢·ëº§Á°¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Çä¤ì¤Ã»Ò½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎË»¤·¤¤Æü¡¹¤È¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¿¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ µ»ö¤Î½é½Ð¤Ï2025Ç¯4·î¡£Ç¯Îð¤ò´Þ¤áÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þ¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
·ëº§°ÊÍè¡¢ÎÁÍý¤Ï»ä¤ÎÃ´Åö¡£30Ê¬¤Ç¼êÁá¤¯¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹
¤¸¤Ä¤ÏÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢41ºÐ¤Ç°å»Õ¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡Ö¼«Âð¤ÇÉ×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àô¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¡£
¡Ö»ä¤¬·ëº§¤·¤¿1989Ç¯¤Ï¡¢¤Þ¤À¡ØÃË»Ò¿ßË¼¤ËÆþ¤é¤º¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿»þÂå¡£¤»¤Ã¤«¤¯É×¤¬¡Ø¤ª¸ß¤¤Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢²È»ö¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼êÅÁ¤¦¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤ÏÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤ÇÁ´Á³ÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨Åö»þ¤Î¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢365ÆüµÙ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò½÷Í¥¡£»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤¤Ê¤«¤ÇËèÆü¤Î¿©»ö¤Î»ÙÅÙ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Á³¤È¼êºÝ¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢Â¾¿Í¤¬¤Ä¤¯¤ë¤è¤ê»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤·¡£¤Õ¤À¤ó¤Î¿©»ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É30Ê¬°ÊÆâ¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¡£
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¸«¤»¤ë¤Ë¤Ï´ïÁª¤Ó¤âÂç»ö¡£À¹¤ê¤Ä¤±¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Î¤Î10Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ê¤¬¹þ¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¤«¤é¡£»ä¤Ï´ï¤òÇã¤¦¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý²°¤ò³«¤¯¤Î¤«¡¢¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¿ô¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¶¿å¾Æ¤òÀìÌç¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØÅìºÈ¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¡£Æé¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬²õ¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤È2¸ÄÇã¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¤«¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤
¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¤ä¥ì¥·¥ÔËÜ¤ò¸«¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¡£¤Õ¤Ã¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Ï¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥·¥ç¥¦¥¬¤È¤·¤ç¤¦¤æ¤Ç²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤¿ÆÚ¥Ð¥éÆù¤ò¡¢Â¿¤á¤ÎÌý¤Ç¥Ù¡¼¥³¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥«¥ê¥«¥ê¤Ë¾Æ¤¤¤Æ¡¢ßÖ¤á¤¿¥â¥ä¥·¤È¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤·¤¿Ãæ²ÚÌÍ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢±öÌ£¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¤Ë¤·¤¿¤Î¡£ÆÚ¥Ð¥éÆù¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡ª¡¡¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Û¤É¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤ï¤Í¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆü¤Ï¡¢Í¾¤Ã¤¿¤ªÆ¦Éå¤È¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¡£¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ï¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¥¹¡¼¥×¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥µ¥¤¤ÎÌÜ¤Ë¤·¤¿Æ¦Éå¤òÆþ¤ì¤Æ¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤ä¤ß¤Ä¤¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥È¡¼¥Î¡¼¤ÎËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¡Ë¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤·¤ç¤¦¤æÌ£¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¡£¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤Ç¤â»È¤¨¤ÆÊØÍø¤Ê¤Î¤è¤Í¡£¤½¤Î¾å¤Ë¥ª¥à¥ì¥Ä¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢ºÕ¤¤¤¿¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥È¥ê¥å¥Õ¥ª¥¤¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤¾å¤¬¤ê¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤Ï¤Ê¤Ë¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¡©¡¡¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡×
¡üË°¤¤º¤ËÂ³¤±¤ë¥³¥Ä¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¡×
Æü¡¹¤ÎÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¥³¥Ä¤Ï¡¢¤À¤ì¤«¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹©É×¤ò¶Å¤é¤¹¤³¤È¡£°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÄ´Ì£ÎÁ¤ä´ï¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø½ª³è¤ä¡¼¤á¤¿¡£¡¡¸µÁÄ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Î½÷²¦¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤òÊ¡¤ËÅ¾¤¸¤ë¡×»×¹ÍË¡¡Ù¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤À¤ì¤«¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¨¤Ð¹©É×¤Î¤·¤¬¤¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¦¤Á¤ÎÉ×¤Ï¡Ø·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤ó¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÎÁÍý¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤È¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤Ë¤â¤è¤¯¡Ø·ëº§¤Ï°¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢°ßÂÞ¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤ë¤Î¡£¤½¤ê¤ã¤¢¡¢ËèÆü¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¿¤éË°¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ï¤è¡£¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ä¤¤¤ä¤Ä¤¯¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡£¤Ê¤ó¤À¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È»×¤ï¤º¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Í¡×