YouTubeチャンネル「40代独身OLのシンプルライフ」が「年間30着で過ごす40代OLの年間の洋服代」と題した動画を公開。シンプルに暮らす40代独身OLのあき氏が、2025年のリアルな洋服代と購入数を明かし、服の買いすぎを防ぐ「年間12着チャレンジ」の結果や洋服を減らすコツについて語りました。



動画であき氏は、2025年の洋服代が179,640円、購入数は合計15着だったと発表。内訳はトップスが10着、ボトムが5着とのことです。洋服の購入数を記録し始めたというあき氏は、過去3年間の推移も公開。2023年は32着、2024年は21着と、購入数が年々減少していることを明かしました。



洋服の買いすぎを防ぐために「年間12着チャレンジ」に取り組んでいるあき氏。2025年は15着と目標を3着オーバーしてしまいましたが、過去と比較すると購入数が約半分になったことから「私的には合格です！」と満足している様子を見せました。このチャレンジの効果として、衝動買いが減り、本当に必要な服だけを吟味して購入できるようになったと語っています。



さらに、あき氏は洋服を減らすことができた3つのコツを紹介。1つ目は、必要な服をゼロから考え直し、一度クローゼットを総入れ替えしたこと。2つ目は、洋服の色を白・黒・ネイビーと差し色1色に絞り、着回ししやすくしたこと。3つ目は、前述の「年間12着チャレンジ」で衝動買いが減ったことを挙げています。



洋服の買いすぎに悩んでいる人や、少ない服でおしゃれを楽しみたい人にとって、あき氏が実践する具体的な方法や考え方は、クローゼットを見直す良いきっかけになるかもしれません。