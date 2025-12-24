この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家で保育士のまい先生が、自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で、「【離乳食】遊び食べが止まらない時の簡単なコツ！」と題した動画を公開。赤ちゃんが離乳食を食べない、吐き出す、遊び出すといった親の悩みの原因を分析し、その具体的な解決策を解説した。



動画でまい先生は、赤ちゃんが離乳食を食べない背景には様々な理由があると指摘する。例えば、「まだ食べ物を飲み込む準備ができていない」「口を閉じる練習が不足している」、あるいは「そもそもそれが食べ物だと認識していない」といった可能性を挙げた。特に、月齢だけで離乳食を開始した場合、赤ちゃんの口の発達が追いついていないことがあると説明した。



また、食べ物を吐き出してしまう原因については、離乳食の「硬さ」が赤ちゃんに合っていないことが多いと指摘。大人が「柔らかい」と感じる硬さでも、まだ歯が生えそろっていない赤ちゃんにとっては硬すぎることがあるという。赤ちゃんが「ベロでつぶせるかどうか」を基準に硬さを調整する必要があるとアドバイスした。



さらに、遊び食べについては、食べ物を「触覚遊び」の対象として認識している段階かもしれないと分析。この問題を解決する鍵として、まい先生は親が「おいしい、おいしいって言って食べる、この演技がめちゃくちゃ大事」と力説した。親が楽しそうに食事をする姿を見せることで、赤ちゃんは食べ物への興味を持ち、食べる喜びを学ぶことができるという。氏は、「食事って食卓を囲むことであって、人と食べるからおいしさ倍増っていうものがある」と語り、食事は単なる栄養摂取ではなく、大切なコミュニケーションの時間であると強調した。



離乳食の悩みは多くの親が直面するものだが、まい先生は「3回で自転車に乗れましたか？」と問いかけ、根気強く向き合うことの重要性を説く。赤ちゃんのペースを尊重し、おおらかな気持ちで「食べる楽しさ」を伝えていくことを試してみてはいかがだろうか。