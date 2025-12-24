¼Ò²°Å¾Íî»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤«¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡ÙÊüÁ÷Æü¤¬Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î²óÅú¤Ï
¡Ô¼¡²ó¤ÏÍèÇ¯1·î30ÆüÊüÁ÷¤Ç¤¹¡ª ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡Õ
¡¡2025Ç¯12·î19Æü¤Ë¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢2026Ç¯¤ÎÊüÁ÷Æü¤Î¹ðÃÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊüÁ÷Æü¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
ÊüÁ÷ÆüÊÑ¹¹¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î²óÅú¤Ï
¡Ö2025Ç¯12·î5Æü¤ÎÇ¯ÆâºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¼¡²ó¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¤Ë3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¡È¾®¿ù¤¬¥ì¥¿¥¹¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óÈ¯¾Í¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡É¤È¤¤¤¦´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¼¡²ó¤¬2026Ç¯1·î30Æü¤À¤È¹ðÃÎ¤¹¤ëÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ô9Æü¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Õ¡ÔÊüÁ÷Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡Õ¡Ô¤ªÂ¢Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬Ê£¿ô¡¢ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÊüÁ÷¤¬Ìó1¤«·îÃÙ¤ì¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥·¥ì¤Ã¤È±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö2025Ç¯12·î10Æü¤Ë¡¢Åìµþ¤ÎÏ»ËÜÌÚ¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¼Ò²°¤«¤é20Âå¤ÎÃËÀ¤¬Å¾Íî¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¤ÎÊüÁ÷¡È±ä´ü¡É¤Ï¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡Ö¤³¤Î»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÏÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¤ÎAD¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊüÁ÷¤ò±ä´ü¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡Ø¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¤ÎAD¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤ÎÊüÁ÷¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡ÖË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Î¤´Ì½Ê¡¤òµ§¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï°ä¤µ¤ì¤¿¤´²ÈÂ²¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»ö°Æ¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤´²ÈÂ²¤Î¿´¾ð¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤ÎÈÖÁÈÊÔÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½¾Íè¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£»ö¸Î¤ÎÁ´ËÆ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ§¤ê¤¿¤¤¡£