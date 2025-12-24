¥Õ¥¸ÈÖÁÈ¤Î¡ÖAI¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¡×µ¯ÍÑ¤ËÉÔ²÷´¶¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Ç¤â¡ÖÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡×ºÆÃÂ¤Ç·«¤êÊÖ¤¹¡È¹ÈÇò¤Î¼ºÇÔ¡É
¡¡2026Ç¯1·î1Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡Ø¥¯¥¤¥º¡ð¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡Ù¤Ç¡¢2ÂåÌÜ»Ê²ñ¼Ô¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Íò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¡£¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ëÆóµÜ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢½éÂå»Ê²ñ¼Ô¡¦¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¼¡¼¡£
¡Úµ®½Å¼Ì¿¿¡Û¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÌ¼¤ÈÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ëÀ¸Á°¤Î¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó
¡¡2025Ç¯3·î1Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯80¡Ë¡£¡Ø¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¸á¸å¤Ï¡û¡û¤ª¤â¤¤¥Ã¤¤ê¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤ÎÄ«¥º¥Ð¥Ã!¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤¿Ì¾»Ê²ñ¼Ô¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ß¤Î¤µ¤ó¤¬¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ë¡Ø¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡Ù¤ÇAIµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÉ¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÆóµÜ¤È¡ÈAI¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¡É¤Ë¤è¤ëW»Ê²ñ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£ÈÖÁÈÁí¹ç±é½Ð¤Î¼âÌÚÎ¼»á¤â¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢
¡ÔAI¤ÈCG¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë»î¤ß¤Ï¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤ÏÀèÃ¼Åª¤Ç¤â¡¢ÎÑÍý¤ä¥â¥é¥ë¤ÎÌÌ¤Ç¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£»à¸å¤Î¿Í³Ê¤äÏÃË¡¤òºÆ¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿Í³Ê¸¢¤ä»à¸å¤ÎÂº¸·¤Î¿¯³²¤Ë¶á¤¤¹Ô°Ù¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¡Õ
¡Ôµ»½Ñ¤ÏÀ¨¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤ß¤Î¤µ¤ó¤ò»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤ß¤Î¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ê¤éÆóµÜ¤µ¤ó¤Ë¤â¼ºÎé¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡Õ
¡Ô¿ôÇ¯Á°¤ËAIÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤¬¹ÈÇò¤Ë½Ð¤Æ¤¿»þ¤Ç¤¹¤é¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¤Þ¤ÀË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¤Þ¤À´Ö¤â¤Ê¤¤¤ß¤Î¤µ¤ó¤Î¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã°¤¤¤¬µ¶¼Ô¤ò¡¢¤ªÀµ·î¤«¤é¸«¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Õ
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¸Î¿Í¤òAI¤Ç¡ÈºÆ¸½¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡¢¤Þ¤¿»Ê²ñ¤ò°ú¤·Ñ¤°ÆóµÜ¤Ë¤â¼ºÎé¤À¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤â¡£¤½¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢2019Ç¯¤ÎÂè70²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¤È¤¹¤ë¡Ø¤¢¤ì¤«¤é¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¡ÖAIÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡×¡£
¹ÈÇò¤Ç¤Î¡ÈAI¤Ò¤Ð¤ê¡É¤Îºî¤é¤ì¤¿´¶¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×
¡Ö°ìÉô»ëÄ°¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡È´¶Æ°¤·¤¿¡É¤È¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ÎÉü³è¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êAI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿»Ñ¤äÀ¼¤Ê¤É¤Îºî¤é¤ì¤¿´¶¤Ë¡Èµ¤»ý¤Á°¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¿ô¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ë¡ÈAI¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¡É¤âÈãÈ½¤ò¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¶¥¤¦¤è¤¦¤ËAIµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÎÙ¤ê¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¸À®AI¤òÆ³Æþ¤·¤¿ÈÖÁÈ¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥¨¥ó¥¿¥á»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤¬ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Î¹ñÆâ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ¸À®AI¤ÎÇÈ¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯1·î7Æü¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤¬2ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡ØÎáÏÂ¤Ëá´¡Ê¤è¤ß¤¬¤¨¡Ë¤ëÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡Áº£Æü¤Î²æ¤ËÌÀÆü¤Ï¾¡¤Ä¡Á¡Ù¡£¹ÈÇò¤Ç»¿ÈÝ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÈAIÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡É¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¸½¤·¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤È¤â¶¦±é¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÆ±¤¸¤¯8Æü¡¢À¸À®AI¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØTOKYO Öà½÷Ç¦¼Ô¡Ù¤òÊüÁ÷¡£¼ç±éÇÐÍ¥¤é¤Ë¤è¤ë¼Â¼Ì¤È¡¢±Ç²è¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶î»È¤¹¤ë¥ô¥¡¡¼¥Á¥ã¥ë»£±Æ¤äÀ¸À®AI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿AI¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÈAI¶¶ÅÄÔè²ì»Ò¡É¤âÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡¤Þ¤¿AI¤Î¶È³¦¿Ê½Ð¤Ï±ÇÁü¤À¤±¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2025Ç¯¤Ë¤ÏBS-TBS¤Ç¡ØAI¶¶ÅÄÔè²ì»Ò ÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê ÎáÏÂÈÇ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖµÓËÜ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤Î¤Ï¡ÈAI¶¶ÅÄÔè²ì»Ò¡É¤Ç¡¢2021Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶¶ÅÄÀèÀ¸¤¬¤´Â¸Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¡È¤É¤ó¤Ê¸½Âå¤òÉÁ¤¯¤«¡É¤È¤ÎÈ¯ÁÛ¤«¤é¡¢²áµîºîÉÊ¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÂæ»ì²ó¤·¤Ê¤É¤ò¶¶ÅÄÉ÷¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤á¤Ã¤Ý¤¦¼å¤¤¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¡È¥µ¥¬¡É¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¥Í¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¸½¾õ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ï½Ð±é¼Ô¤â¤ß¤Ê¡¢À¸À®AI¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£