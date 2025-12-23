ÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÉü±ï¡ªÇ®Îõ¥¥¹¤Ç·ëº§¤ÎÌóÂ«¤â¡©¡ÖÀäÂÐ¤ËÎ¥¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡Æ±À³Ãæ¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë·ö²Þ¤Ç¸±°¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡È¤ª»î¤·ÇË¶É¡È¤ò¤·¤¿ÇÐÍ¥¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢Éü±ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÂ¾¤Î°ÛÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉü±ï¤·¤¿ÇÐÍ¥Æ±»Î¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢Ç®Îõ¥¥¹¤â
¡¡ABEMA¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£2Ç¯¤Ö¤ê¡¢5¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤Ë¤Ï6ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÃË½÷·×12Ì¾¤¬»²²Ã¡£¥·¡¼¥º¥óºÇÄ¹¤Î20Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î3Ì¾¡£
¡¡2¿Í¤È¤âÎÁÍý¾å¼ê¤Ê¥ß¥Á¥ë¡Ê29ºÐ¡¿ÇÐÍ¥¡Ë¤È¥¸¥å¥ó¥Ê¡Ê26ºÐ¡¿ÇÐÍ¥¡Ë¡£Éü±ï¥Ç¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü¤ÎÄ«¡¢2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ªÊÛÅö¤òºî¤ê¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Î¸ø±à¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥Á¥ë¤¬¡ÖÎø¿´¤Ï²êÀ¸¤¨¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥¸¥å¥ó¥Ê¤Ï¡Ö²êÀ¸¤¨¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÊÖÅú¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿»÷¤Î¥â¥ÆÃË¡¦¥À¥¤¥·¥í¥¦¡Ê30ºÐ¡¿¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¡Ë¡£¥¸¥å¥ó¥Ê¤Ï¡Ö¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºÐ¤Ç¤È¤¤á¤¯¤È¤«¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¥À¥¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Î¥ß¥Á¥ë¤â¡¢¶¦Æ±À¸³è¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥ì¥¤¥Ê¡Ê27ºÐ¡¿BAR·Ð±Ä¡Ë¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢ÃãÏÒ¾ø¤·¤òºî¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¸¥å¥ó¥Ê¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£¥¸¥å¥ó¥Ê¤¬¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤ä»ÅÁð¡¢¤´ÈÓ¤ò¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬¡Ö¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢ÎÞ¤ÇÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥ó¥Ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ËÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤«¡¢¤½¤ì¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿ôÆüÊÌ¡¹¤ËÀ¸³è¤·¤¿¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2¥Á¡¼¥à¹çÆ±¤Î¸òÎ®²ñ¡£¥¸¥å¥ó¥Ê¤¬¤è¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²Ø»Ò¤ÎÆÚ¥Ð¥é´¬¤¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¼Â²È¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·ë¶É¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥ß¥Á¥ë¡£¥¸¥å¥ó¥Ê¤â¤Þ¤¿¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÈà¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¥ß¥Á¥ë¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥¸¥å¥ó¥Ê¤Ï¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤ªÊÛÅö¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ì¤¿¡£¤¤¤¤ÎÞ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ÇÉü±ï¥Ç¡¼¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¤¡¢Éü±ï¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥å¥ó¥Ê¤È¥ß¥Á¥ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¿ØÆâ¤Ï¡Ö·¤²¼¤ÎÃ¦¤®Êý¤À¤±¤Ç¤¢¤ó¤À¤±¸±°¤Ê¥à¡¼¥É¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤ó¤Ç¡×¤È¡¢·ö²Þ¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±À³À¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢2¿Í¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤ÎÌë¡¢¥ß¥Á¥ë¤Ï¥¸¥å¥ó¥Ê¤ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¹ðÇò¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Ë¥ß¥Á¥ë¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÃç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡ÖÁ´Éô²¶¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤É¤ì¤À¤±¥¸¥å¥ó¥Ê¤òÈá¤·¤Þ¤»¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±½ý¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¡£ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ß¥Á¥ë¤Ï¡¢»þÀÞÎÞ¤ÇÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¸¥å¥ó¥Ê¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±ÂçÀÚ¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥¸¥å¥ó¥Ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÇÏª¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö²¶¤¬µ¢¤ê¤¿¤¤¾ì½ê¤Ï¥¸¥å¥ó¥Ê¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤½¤¦»×¤¨¤¿¡£¥¸¥å¥ó¥Ê¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤âÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤â¡¢¿Ä¤Î¤¢¤ë¶¯¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢Á´Éô¤¬¥¸¥å¥ó¥Ê¤Ç¡¢²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬Á´Éô¡¢°¦¤ª¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ¤ËÎ¥¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀè¤º¤Ã¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¸¥å¥ó¥Ê¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤â¡ÖÉü±ï¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ß¥Á¥ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥ß¥Á¥ë¤µ¤ó¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¥¸¥å¥ó¥Ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥ß¥Á¥ë¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÉü±ï¤Î°Õ»Ö¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤ò¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Î¤«¤á¹ç¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢Ç®¤¤¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¡È¤ª»î¤·ÇË¶É¡É¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤Ä¤±Ä¾¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Á¥ë¤«¤é¡Öº¸¼ê¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤Í¡×¤È·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤¿È¯¸À¤â¡£¤½¤Î¸å¤â2¿Í¤ÏÊú¤¤·¤á¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥ß¥Á¥ë¤Ï¥¸¥å¥ó¥Ê¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é¡Ö²äÁ³¡¢¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤¾¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£