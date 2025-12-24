手越祐也、私服にスタイリスト 理由明かす 明石家さんま称賛「それこそスターや！」
手越祐也が23日、日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!SP』（後7：00）に出演。現在、私服にスタイリストを付けていると明かした。
【写真】充実感あふれる笑顔！手越祐也にバックハグする及川光博
「今年最も後悔してる事」というテーマでトークした手越は「週刊誌のことなんですけど」と切り出した。「私服に興味がない」と言い「ファンの方も、他のアイドルと比べるとわりと女性の話をラジオや生放送してもOKみたいに感じだったんですけど、ファンの方も撮られた内容うんぬんより、『服ダサくね？』っていう盛り上がり方をする」と打ち明けた。
撮られるなら、しっかり決めて撮られたいという手越の意見にMCの明石家さんまも共感。手越は「次もし注目されて撮られるなら、過去の反省を生かして、格好良く撮られたほうがいいよね。で、僕、いま完全に私服にスタイリスト付けてるんですよ」と明かし、共演者を驚かせた。
クローゼットに10ポーズほど用意された服があるそうで「それを選べば間違いない」と説明。そんな手越をさんまは「それこそスターや！」と称賛した。
なお、TVerで見逃し配信中。
