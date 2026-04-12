１２日放送の日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテＱ！お祭り新章突入ＳＰ」（日曜・午後７時５８分）のオフショットが公開され、話題となっている。同番組の公式インスタグラムが同日に更新され、「イッテＱご飯動画シリーズ今回は、２人に縁のある場所からお届け！宮川と手越が頂いたのはトムヤムクン手越が辛くオーダーしてしまい…」と記し、同番組に６年ぶりにスタジオ出演する歌手の手越祐也と宮川大