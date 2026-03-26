毎年話題のよーじやチョコミントシリーズが、2026年はさらに進化♡2026年4月29日（水・祝）より、人気スイーツから着想を得たスキンケアアイテムが新登場します。爽やかなミントとほんのり甘いチョコの香りに包まれながら、ひんやりとした使用感を楽しめるのが魅力。これからの季節にぴったりな“スースー体験”を、自宅で手軽に取り入れてみませんか♪ スイーツ発想の爽快ケアが新登