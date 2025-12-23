「CX-70」米国で登場に反響殺到！

マツダの北米事業を統括する「マツダノースアメリカンオペレーションズ」は2025年10月7日、クロスオーバーSUV「CX-70（シーエックス セブンティ）」の2026年モデルを同市場で発売しました。

CX-70は、マツダが掲げる「ラージ商品群」（縦置きエンジン・後輪駆動をベースとするモデル群）の第3弾として2024年に登場。特に最重要市場と位置づける北米ユーザーのライフスタイルに合わせ開発された、2列シートのクロスオーバーSUVです。

マツダらしい人中心の思想に基づく「走る歓び」と、優れた環境・安全性能を両立させ、活動的なユーザーに寄り添うデザインと機能性を追求しました。

ボディサイズは、全長5120mm×全幅1970mm×全高1732mm、ホイールベースが3120mmと、非常に堂々とした寸法を誇ります。

これは日本で販売されている「CX-80」（全長4990mm）よりも一回り大きく、最低地上高が205mmと、スズキ「ジムニー」にも匹敵する悪路走破性を確保している点も注目です。

CX-70のパワートレインは、48Vマイルドハイブリッドシステムを組み合わせた3.3リッター直列6気筒ガソリンエンジン、または2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンをベースにしたプラグインハイブリッド（PHEV）システムの2種類を設定し、駆動方式は全車4WDのみとなっています。

今回発売された2026年モデルの改良では、全モデルでリアの車名バッジとマツダエンブレムをブラック化し、より精悍で引き締まった印象を強調しました。

装備面では、エントリーグレードの快適性を大幅に向上。助手席8ウェイ電動調整機能、後席シートヒーター、ヒーテッドステアリングなどを標準装備としています。

最も大きな変更点は、プラグインハイブリッドモデルです。EV走行距離を従来の26マイル（約42km）から30マイル（約48km）へと拡大し、日常使いにおける電動走行領域を広げました。

これにともない、装備内容が見直され、グレード名も従来の「プレミアム」系から「SC」系へと変更されています。

さらに、価格帯も大幅に見直されました。PHEVモデルのスタート価格が従来より1万ドル以上安い4万4250ドル（約690万円）からに改定され、購買層の拡大と電動車の普及を推し進める考えです。

一方で、ガソリン車は最大1805ドルの値上げとなり、4万2250ドル（約659万円）からとなりました。

北米市場の最新CX-70に対して、日本の自動車ファンからは熱い視線が注がれています。

ネット上のコメントを見ると、「やっぱりCX-70のスタイリングは群を抜いてカッコいい」「ラージ商品群の中で一番好きなデザインだ」と、その精悍な外観を評価する声が多数を占めています。

特に、デザインの決め手となる「ホイールのデザインが秀逸で魅力的」という意見も見られました。

そして、多くのユーザーが口を揃えるのは、日本市場への導入を求める声です。「なぜこれを日本で売らないのか」「国内販売すれば間違いなく売れるはず」といった、導入を強く希望する意見が目立ちます。

なかには、「車幅が2メートル近くあるから日本の道路に合わない、と懸念する人もいるが、本当に欲しいユーザーはそんなことを気にしない」と、サイズに対する懸念を一蹴し、熱烈な導入を望む声も上がりました。