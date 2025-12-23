ＴＢＳ「ラヴィット！」が２３日、放送され、ニュースコーナーでハプニングがあり、当事者の野村彩也子アナウンサーがＳＮＳで「これはなんだろう？」と驚きをつづった。

野村アナが「この時間の最新のニュースです…」とニュースを読み始めようとした瞬間、画面に縦に赤と青の太いセロファンのような色がのっかり、野村アナの顔が赤い太い線で隠れるハプニング。すぐに修正され、通常の画面に戻ったが、ニュースを読み終えた後、「ここで訂正です。番組の冒頭ですが、画面が乱れました…、失礼致しました、画面冒頭で画面が乱れました、失礼しました」と謝罪する野村アナも突然のことに動揺を隠せない様子だった。

赤と青のラインは下にいくほど薄くなっており、画面右側には１００％、９０、８０…の文字が。野村アナはこの画面を映した人の投稿を引用し、「このタイプの放送事故は初めてでした これはなんだろう、、？ ＃ラヴィット」とＸに投稿した。

これには「恐らくテロップの透過度を調整するための物だと」「ＬＩＶＥで見ててびっくりしました」「うちのテレビ壊れたおもた」「フランス感が…」「リトマス試験紙みたい」「新型のビリビリ椅子とか」「こういうのは放送事故とはいいません」「本人もびっくりな放送事故」「確かに初めて見た」「リアタイしていて謎すぎる表示なんだろうって思ってしまいました」などの声が届いている。