【名探偵コナン】キック力増強シューズ”が再販決定！ 描き下ろしアクリルスタンドが付属
アキレスが2018年にプロデュース・製造を担当した、子どものための靴「瞬足」ブランドの『「名探偵コナン」キック力増強シューズ」』が、TVアニメ30周年を記念して再販が決定、2026年7月からの全国のアニメ・ホビーショップ、量販店等での発売に先立ち、当社ECサイト（アキレスウェブショップ）でも予約受け付けを開始した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
今回の「名探偵コナン」キック力増強シューズは、主人公の江戸川コナンが使用する阿笠博士の発明品「キック力増強シューズ」をできる限り再現したもの。
側面のダイヤル型パーツは回すとキリキリと音が出る仕組みとなっており、作中の動作を体感できるようになっている。
また、この商品のために描き下ろされたコナンのイラストを使用した特別カートン、アクリルスタンドも付属している。
当社ECサイト（アキレスウェブショップ）では2025年12月23日（火）から予約受け付け開始、2026年7月からの発売を予定している。
ぜひこの機会に迷わず予約に「いっけぇぇぇ！」。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996