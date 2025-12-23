この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カウンセラーが指摘する日本人のメンタル不調、「仕事が凝縮された」現代社会の仕組みの罠とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラー・作家として活動するRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【警鐘】日本人の心が不調になる7大原因がコレだ！メンタルを蝕む内容を解説」と題した動画を公開。多くの日本人が心の不調を感じる背景には、個人の弱さだけでなく、環境や時代がもたらす「過剰」な要因があると警鐘を鳴らした。



Ryota氏は、「心が弱っているのは自分の打たれ弱さのせいだ」と思い込みがちな現代人に対し、「それよりも環境的な要因とか、時代的な要因がある」と指摘。その上で、メンタルを蝕む「7大理由」を挙げ、具体的な問題点を解説した。



第一に挙げたのは「理解を求めて否定される」という状況だ。特にSNS上で自身のつぶやきに対し「大変ですよね」といった共感を求める人が多いが、実際には「それはおかしい」と否定され、炎上するなどして傷つくケースが頻発していると分析。SNSは「理解してくれる場ではない」と断じ、安易に共感を求めることの危険性を説いた。



また、「仕事が凝縮された」ことも大きな原因だという。Ryota氏は、チャットツールなどの普及により、かつて移動時間などに存在した「ぼーっとする時間」が失われ、仕事の密度が極端に高まっていると指摘。この余裕のなさが人間関係の悪化を招き、メンタル不調の根本的な原因になっているとの見解を示した。



さらに、異常な寒暖差といった「気候についていけない」身体的な不調、物価高騰による「節約や我慢の風潮」、SNSで加速する「他者との比較」、核家族化による「心理的な距離の遠さ」、情報過多による「デジタル疲労」なども、知らず知らずのうちに心を蝕んでいると語る。



最後にRyota氏は、これらの様々な「過剰」に気づき、自分を守ることが重要だと強調。「理想を上げすぎないこと」や、他人と比較するのではなく「自分なりの幸せ」を見つけることで、現代社会を生き抜くことができると締めくくった。