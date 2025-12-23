【シカゴ＝平沢祐】ヤクルトからポスティングシステムで米大リーグのホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（２５）が２２日、本拠地シカゴでの入団記者会見で背番号５のユニホームに袖を通し、「ようやくスタートラインに立てた気持ち」と晴れやかな表情で語った。

冒頭に英語で自己紹介した際、「ホワイトソックス」と言って靴下を掲げ、報道陣約５０人が集まった会場を沸かせた。「目標は勝つこと、成長すること、挑み続けること」と誓った。

日本では２０２２年に５６本塁打を放ち、史上最年少の２２歳で三冠王となった強打者。メジャーの投手に対してスイングをどう改善していくかを問われると、「見てくれればわかる。説明するより結果で残していきたい」と力を込めた。

会見後の囲み取材では、来年３月に行われる国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」について「出たいと思っている」と意欲を示した。球団側も希望を尊重し、サポートする姿勢という。

村上の主な一問一答は次の通り

――入団の決め手は。

「僕にすごく合っている。何よりこれからのチームだと思う」

――短い契約（２年）には驚いたか。

「短くても長くても野球と向き合って成長することを目標に来ようと思っていたので驚きはない」

――成功する自信は。

「やり抜く自信はある。何か壁に当たった時に、サポートしてくれる球団の方もいて、自分も乗り越える力はあると思っている」

――成功と言える数字は。

「数字はあまり考えていない。その日の試合で結果を残すことに集中したい。それが続けられれば成功」

――背番号５の理由は。

「日本で５５番を背負わせてもらった。大好きな番号だが、新しい道を歩むというところで、一つ減らして５番を選ばせてもらった」