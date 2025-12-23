チャンネル登録者数85万人超の人気ユーチューバー・とぎもちが23日までにチャンネルを更新。動画投稿を無期限休養する可能性に言及した。

とぎもちは韓国在住で、大食いや韓国での生活に関する動画を投稿している人気ユーチューバーだが、口にした食べ物を吐き出す動画がSNSなどで拡散され、物議を醸していた。

23日までに更新した動画の冒頭で「仕事がキャパオーバーで疲れている」と切り出し、体調不良であることを明かした。視聴者からも「顔が疲れている」などの指摘が相次いだという。

休養を決めた理由について娘、実母との関係性に触れ「動画に出しちゃったんですけど、撮影中に娘がうるさかったんですよ。それで“うるさい！”って言ってしまって。娘は“ママ、ごめん。邪魔しちゃった”という感じだったんですけど、私の中で罪悪感が凄くて。自分の余裕がなくて娘に当たっちゃって。実家に帰った時に母とも衝突して。周りを大切にできていなかった」と説明した。

さらに健康診断で胃腸に問題が見つかったことを告白し、「過剰な食べ物の摂取で荒れてるんですよね。ポリープも見つかって。応援してくださっている方はいつもありがとうございます。このような形で休養に入るのは申し訳ないんですけど、体や精神状態が整ってから(活動)再開させていただければと思います」とした。