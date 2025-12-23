【紅白】米津玄師、2年連続3回目の出場が決定 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」を初披露
NHKは23日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』に米津玄師が出場すると発表した。出場は2年連続、3回目。人気アニメの劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」を初披露する。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目 これまでの出場回数も
なお「IRIS OUT」は、17日発表の『オリコン年間ランキング2025』作品別売上数部門「デジタルシングル（単曲）ランキング」で3位を獲得。期間内DL数14.9万DLを記録した。
また米津はシングル「Plazma」が、17日発表の『オリコン年間ランキング2025』作品別売上数部門「デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位を獲得。2018年度と2019年度に「Lemon」で同ランキング1位を獲得しており、今回で史上初の同一アーティストによる通算3度の年間デジタルシングル（単曲）ランキング1位獲得となった。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
■米津玄師コメント
今年も紅白歌合戦に出演させて頂けることを光栄に思います。今年で3回目になりますが、音楽を始めた当初は紅白に3回も出演させて頂けるようになるとは思ってもみませんでした。3回目にふさわしいとみなさんに思ってもらえるくらい頑張りたいと思います。今年最後の晴れの舞台を盛り上げる一助となれば幸いです。精一杯楽しくやりたいです。よろしくお願いします。
※集計期間：2024/12/23付〜2025/12/15付 実質集計期間：2024年12月9日(月)〜2025年12月7日(日)
