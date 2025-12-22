¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¡¢J2Ç¯´ÖÉ½¾´¼°¤Î¡Ø2025 J2¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤éºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡J2»²Æþ26Ç¯ÌÜ¤ÇJ2¥ê¡¼¥°½éÀ©ÇÆ&Èá´ê¤ÎJ1½é¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¿å¸Í¤«¤é¤ÏFWÅÏîµ¿·ÂÀ¡¢MFã·Æ£½ÓÊå¡¢DFÈÓÅÄµ®·É¡¢DFÂç¿¹½íÀ¸¤¬¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤«¤éMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤ÈMF»³¸ý·Ö¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤«¤éDF»³ÅÄÆà±û¤ÈGKÅÄÃæñ¥¤È2Áª¼ê¤º¤Ä¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿J¥ê¡¼¥°¤Ï³Æ¾Þ¤âÈ¯É½¤·¡¢Ä¹ºê¤Î¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¤¬Í¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¸Ä¿Í¾Þ¤Ï¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæGKÎÓ¾´ÍÎ¡¢¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤ÎDF¾¾ÅÄ²ÂÂç¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜMFÆ£°æâ«Ìé¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û

GKÅÄÃæñ¥(ÆÁÅç)

DFÂç¿¹½íÀ¸(¿å¸Í)

DFÈÓÅÄµ®·É(¿å¸Í)

DF»Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)

DF»³ÅÄÆà±û(ÆÁÅç)

MF¹âÎæÊþ¼ù(»¥ËÚ)

MFã·Æ£½ÓÊå(¿å¸Í)

MF»³¸ý·Ö(Ä¹ºê)

MF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹(Ä¹ºê)

FWÅÏîµ¿·ÂÀ(¿å¸Í)

FW¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹(º£¼£)

¡ÚÆÀÅÀ²¦¡Û

MF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹(Ä¹ºê)

¡ÚºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ¡Û

MFã·Æ£½ÓÊå(¿å¸Í)

¡ÚÍ¥¾¡¡Û

¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯

¡ÚÍ¥¾¡´ÆÆÄ¾Þ¡Û

¿¹Ä¾¼ù´ÆÆÄ(¿å¸Í)

¡ÚÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡Û

¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ(Ä¹ºê)

¡Ú¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¾Þ¡Û

¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³

°¦É²FC

¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ

¡Ú¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¸Ä¿Í¾Þ¡Û

GKÎÓ¾´ÍÎ(ÀçÂæ)

DF¾¾ÅÄ²ÂÂç(»³¸ý)

MFÆ£°æâ«Ìé(·§ËÜ)