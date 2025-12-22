フィギュアスケート全日本選手権

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権は19〜21日に、東京・代々木第一体育館で行われた。女子の青木祐奈（MFアカデミー）は合計212.00点の5位。21日のフリーで着用した、シンプルかつ鮮やかな衣装が話題となった。

19日のショートプログラム（SP）で7位発進した青木は、21日に会心の演技を見せた。五輪代表になった千葉百音や中井亜美を上回るフリー3位の142.16点。順位を5位に上げた。

フリー「ラ・ラ・ランド」で着用したのは、シンプルに一色でまとめながら氷に映える青の衣装。現地や中継で見守ったファンからは、Xに様々な声が寄せられた。

「青木祐奈さんの衣装、凄く好き。本当に上品。シンプルな衣装は着る人を選ぶ」

「青木祐奈選手、ブルーの衣装と彼女の雰囲気がとても合ってて綺麗だった」

「青木祐奈さん、青一色のシンプル衣装なのに、リンクの上でとても華やかに見えたわー」

「青木祐奈ちゃんの衣装が深い青でスカートがヒラってしてとってもキレイ」

青木は昨年の全日本選手権後に一度は引退を表明したが、撤回して現役を続行。今年の好成績で1月の四大陸選手権（中国・北京）の代表に決まった。



