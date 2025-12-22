週明けのお昼…巨人から届いた“朗報”にG党歓喜「キター!!」「岡本の穴、埋まったな」主砲不在となる来季に向けて、待望の右の長距離砲合流

打つ姿はまるで岡本？ダルベックはメジャー通算47発の打力が期待されている(C)Getty Images

巨人は12月22日、新外国人としてボビー・ダルベックと契約合意したと発表した。

190センチ、102キロの大型内野手はアリゾナ大から2016年ドラフト4巡目（全体118位）でレッドソックスに入団。19年に開催された「プレミア12」には米国代表として出場、一塁を守った。

20年8月にレッドソックスでメジャー昇格すると、メジャー初出場で本塁打を放ち、直後に5試合連続本塁打をマークするなど、潜在能力の高さを見せつけた。

翌21年シーズンには同チームで25本塁打をマークするなど広角に打てる点も評価されている。

近年はメジャーの壁に苦しみ、今季はホワイトソックス、ブルワーズ、ロイヤルズと渡り歩いたが、メジャー通算47発の右の大砲のチーム合流にファンも沸き立っている。

週明けの22日のお昼に球団公式HP上で獲得のリリースが流されると一斉に拡散。ファンの間からは「キター!!」「ウエルカム！」「これで岡本の穴、埋まったな」など、喜びの声が続々と上がっている。