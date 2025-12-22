「キャラは作ってる？」に監視カメラ生活の安田大サーカス・クロちゃん「作ろうにも作れないですよ」
テレビでのキャラクターは作っているのか否か。「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」12月19日生放送回では、MCの安田大サーカス・クロちゃんが、その疑問に答える場面があった。
番組では、ミニコーナー「イチ推しボートレーサー」を実施した。ピックアップしたのは静岡支部所属の新人・豊田祥生選手。様々な質問をするうち、スタッフがクロちゃんの印象を聞いた。これに豊田選手は「普通にヤバい」と返答。「あれ（キャラ）って作ってるんですか？本当はいい人って聞いた…みたいな。『水曜日のダウンタウン』とか『大脱出』も見ました。あのクロちゃんって、本当に本心でやってるんですか？僕は作ってるんじゃないかって思います」と告げた。
これをついて、クロちゃんは「まぁ24時間監視カメラの中で生活してますからね。作ろうにも作れないですよ」と苦笑。共演者たちが「たしかに！」と大笑いすると、「だけど、『大脱出』とかあんな時って、ずっと閉じ込められたりとかいろいろしてるから、極限状態だから本気で腹立ってるからね」と語った。
これを受け、進行役が「じゃあ、本心ですよね？」と確認すると、「本心！」と即答。「『水曜日のダウンタウン』も大体、腹立ってることが多いから。言ったら、それが使われてるから文句を言いにくいんだよね」とも明かし、さらなる共演者たちの爆笑を誘った。
（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）