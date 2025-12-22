この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今さら聞けない…赤ちゃんの寝かしつけ「寝かせようとすることが間違い」助産師が語る“寝ない”前提の育児術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で「抱っこ紐、添い乳・・・赤ちゃんの寝かせつけ まとめて寝てくれる方法を教えて！！」と題した動画を公開。赤ちゃんの寝かしつけに悩む多くの親に対し、「まとめて寝てくれる方法はない」と断言し、育児の負担を軽減するための意外な視点を提唱した。



動画でHISAKOさんは、多くの親から寄せられる「どうやったら赤ちゃんはまとめて寝てくれますか？」という切実な悩みを取り上げた。「夜中に1時間おきに起きる」「添い乳や抱っこ紐でないと寝ない」「ベッドに置くと起きてしまう」といった具体的な相談内容に触れながら、多くの親が疲弊している現状に言及した。



こうした悩みに対し、「結論から言いましょうね。方法、ないんです」と衝撃的な事実を告げた。その理由として、赤ちゃんの生理学的な特性を挙げている。赤ちゃんの脳は未熟で、大人と比べて睡眠と覚醒をうまく切り替えることができないと指摘。さらに、成長ホルモンの分泌リズムにも言及し、分泌のピークが過ぎる深夜3時以降は眠りが浅くなり、目を覚ましやすくなるのは自然なことだと説明した。



そのため、子どもの脳が発達し、自分で睡眠と覚醒をコントロールできるようになるまでは、親が何をしても根本的な解決には至らないという。その上でHISAKOさんは、「子どもは寝ないことが前提」であり、親がすべきは子どもを変えようとすることではなく、「いかに自分が楽をするか、メンタルや体力を温存する方法を模索すること」が最も重要な改善方法だと語った。



子どもが朝までぐっすり眠るという理想を追うのではなく、「寝ない」という現実を受け入れ、その中でどうすれば親自身が心身ともに楽でいられるか。HISAKOさんの提言は、夜泣きに悩む親たちの肩の荷を下ろすきっかけになるかもしれない。完璧な寝かしつけを目指す前に、まずは自分に合った「楽な方法」を探してみてはいかがだろうか。