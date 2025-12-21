バルセロナは11月のチェルシー戦以降の公式戦で6連勝と好調を維持してきた。その要因としてはやはり怪我から復帰したハフィーニャとペドリらの存在が大きかったと言えるだろう。しかし、次節に対戦するビジャレアル戦でペドリが欠場となることを『MUNDO DEPORTIVO』が伝えている。



試合前のインタビューでハンジ・フリック監督はペドリが筋肉に違和感を抱えていると語った。しかしこれはあくまでも予防的な欠場であると説明し、長期的な離脱とはならず年明けのエスパニョール戦での復帰が濃厚とされている。





エル・クラシコでの負傷から復帰以降、ペドリは再びチームに安定感をもたらしていただけにこの欠場はチームにとって痛手となる。特に現在リーグ3位につけている好調ビジャレアルとの対戦で司令塔の欠場は大きな影響が出るだろう。この試合でペドリに代わって出場すると見られている先発復帰濃厚のフレンキー・デ・ヨングと今季はマルチポジションで活躍するエリック・ガルシアの活躍に期待がかかる。