【ブラッククローバー】2nd Seasonは2026年TV放送決定！ ティザーPV＆ビジュアル公開
TVアニメ『ブラッククローバー』2nd SeasonのティザーPVとティザービジュアルがジャンプフェスタ2026「ジャンプスタジオ」ステージで初公開となり、2026年のTV放送開始が発表された。
『ブラッククローバー』（著・田畠裕基）は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載開始、現在は『ジャンプGIGA』にて絶賛連載中のコミックス累計発行部数1900万部となる王道少年魔法ファンタジー超大作。
アニメは2017年〜2021年にTV放送され、その後世界87の国と地域で視聴数1位を獲得するなど、海外でも熱い支持を受けている。
2023年には映画が公開＆全世界配信され、ド迫力のバトルシーンや個性的なキャラクターたちの固い絆や成長する姿を描いた少年アニメの王道として日本のみならず全世界で注目を集めている。
TVアニメ『ブラッククローバー』2nd Seasonの映像がティザーPVとして初公開された。
公開された映像は、右腕に悪魔の力が現れ反魔法を剣に込めて戦う「アスタ」が反魔法の悪魔リーベと共に壮絶な修行に挑む圧倒的なバトルシーン。ユノを先頭に敵に立ち向かう魔道士たちの新たなる戦いを予感させるシーン。ナハトがアスタを鍛え上げるべく悪魔同化（ユナイト）をする魔法ファンタジーらしい幻想的なシーンなど、「スタジオぴえろスタジオぴえろ」が手掛けた新シリーズの映像はこれまでのTVシリーズや映画の映像を凌駕する圧倒的なクオリティに仕上がっている。
さらにティザービジュアルも公開。
ビジュアルでは悪魔同化したアスタを中心に、精霊同化（スピリット・ダイブ）したユノ、悪魔同化（ユナイト）したナハト、抜刀しようとしているヤミが、「限界を、斬り開け。」というキャッチコピーと共に描かれ、まさに新シーズンの幕開けの興奮を助長させる仕上がりだ。
また、TVアニメ『ブラッククローバー』2nd Season制作決定に伴い、2017年〜2021年にTV放送された全171話がTVerにて順次配信されている。ファンは勿論、まだブラッククローバーを視聴したことがない方にも必見の企画、お見逃しなく。
（C）田畠裕基／集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会
