【BLACK TORCH】司場涼介役に諏訪部順一、宇佐美花役に上田麗奈が決定！
2026年7月放送のTVアニメ『BLACK TORCH』の追加キャストが発表された。
『BLACH TORCH』は、集英社『ジャンプSQ.』『少年ジャンプ＋』にて、2017年から2018年にかけて連載された、タカキツヨシ原作の漫画。忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅睺と出会う。
このたび、ジャンプフェスタ 2026『BLACK TORCH』スペシャルトークステージにて追加キャストが発表された。
公儀隠密局《黒の灯火（ブラックトーチ）》の設立者である司場涼介役に諏訪部順一、司場を補佐する宇佐美花役に上田麗奈が決定。
お二人からはコメントが届いている。
＜司場涼介 役：諏訪部順一 コメント＞
異能力や、鍛錬によって身につけた技を駆使して登場人物たちが戦いを繰り広げる、王道バトルアクション漫画のアニメ化です！
世界中のみなさんにお楽しみいただける作品だと思います。どうぞご期待ください！
＜宇佐美花 役：上田麗奈 コメント＞
場の空気を和らげるような魅力がある宇佐美ちゃん。司場さんとの掛け合いには積もり積もったものを感じて、いつもこんな感じなんだろうなぁとほっこりさせられます。そんな癒しパートも楽しんでいただきつつ、今作の熱い物語を堪能していただけますと幸いです！
そして、ジャンプフェスタ 2026『BLACK TORCH』スペシャルトークステージの実施を記念して、『BLACK TORCH』公式X（旧: Twitter）アカウントでは、本日12月21日（日）からサイン入り新KVポスタープレゼントのフォロー&リポストキャンペーンが実施される。
応募者の中から、抽選で３名に、ジャンプフェスタ 2026『BLACK TORCH』スペシャルトークステージにご登壇した鈴木崚汰、上田燿司、千本木彩花、榎木淳弥の4名のサイン入りKVポスター（非売品）がプレゼントされる。
『BLACK TORCH』の公式 X（旧: Twitter）アカウントをフォローの上、該当ポストをリポストすることでご応募できる。
（C）タカキツヨシ／集英社・BLACK TORCH 製作委員会
