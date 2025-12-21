＜母、激怒＞子どもが家の中でお財布を紛失。片付けなかったのが悪い！でも罰を与えるのはやりすぎ？
子どもが失くしものをすると、親としてイラっとすることがあるでしょう。失くした子どもが悪いですし、反省を促すためにもちょっとした罰を与えることがあるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママの娘さんは、お財布を失くしてしまったようです。
投稿者さんの小学1年生の娘さんがお財布を失くしてしまったそうです。娘さんがおねだりして買ってもらった財布ですから、親としてはしっかり管理してほしいですよね。投稿者さんは娘さんが財布の管理をせず失くしてしまったことに苛立ちを感じて罰を与えました。罰としてゲーム機を取り上げ、お出かけに行くのもやめたことに関して、他のママから意見が届いています。
『小1の娘が財布を失くしました。家の中での紛失です。子ども用の財布で、小銭しか入っていないですが、財布そのものは2,000円ほど。娘にねだられて買ったものです。自分が欲しいと言ったものを片付けもせず、簡単に失くしたことが許せません。でもまだ小1だし私だって失くすことはあるし……と思う反面、私は甘いのか？ とモヤモヤします。罰としてゲーム機を取り上げました。そしてお出かけに行く予定もなしに。厳しすぎるかな？』
罰を与えるのは厳しいのでは？親こそ冷静になって
『確かにものをちゃんと管理できないのは残念ではあるけれど、まだ1年生。家の中で片付けができなかっただけで罰を与えるのはないわ……。親がパッと見ても見つけられないのは、お宅が片付いていないからじゃん』
『お出かけなしは違うと思う』
投稿者さんは子どもにお財布を失くした罰を与えていますが、罰の内容が厳しいのではないかとの意見があります。お財布は家の中で失くしているのですから、少し探せば見つかるのではないでしょうか。それでも見つからないなら、普段から家が片付いていないのかもしれません。子どもに片付けができていないと言う前に、投稿者さん自身も片付けをした方がよいのでは？ と考えるママもいました。またお財布を失くしたことと、お出かけに行かせないことは結びつけるのが難しいと考えるママもいます。お出かけは子どもが楽しみにしていることでしょう。そのような罰を与えるのは、投稿者さんも冷静に判断できていないからかもしれません。
家の中での失くしもの。まずは隅々までしっかりと探そう
『確実に家の中にあるなら、大掃除をかねて見つかるまで探す』
『家の中でなくしたのが確定なら、しっかり探せば出てくるはず。まず一緒にしっかり探して話はそれからだよね』
お財布を家の中で失くしているなら、家の中を探せば出てくるはずです。子どももある程度探してから投稿者さんに失くしたことを打ち明けているのでしょうが、2人で隅々まで探してみてはいかがでしょうか。思いもよらない場所にある可能性もあるので、しっかり探すことが先ですね。
失くした経験から学ぶこともある
『叱りもしないけど、探すのを諦めて新しいお財布を買うのもナシ』
『娘さんには「片付けをしない、ものを大切に扱わない結果が今回のようなことになって、いちばん悲しいのは自分だよね。買ってあげたお母さんの想いも軽く扱われたようで悲しい」と伝えるのはどうでしょう？ 私なら、ものを大切に扱うことや片付けの大事さを伝えて落とし所にするかな』
お財布は娘さんが投稿者さんにねだって買ってもらった財布ですから、大切に扱ってほしいですよね。でもその財布を失くすということは、普段から大切にしていなかったということでしょう。親としてはその姿勢にイラっとしますし、悲しいですよね。失くしてしまったのは仕方ないですが、親の気持ちを子どもに話すことも大切になりそうです。せっかく買ったものを蔑ろにされたようで悲しいという気持ちは、子どもも理解してくれるでしょう。そうすれば、今後はものを大切に扱うようになるのではないでしょうか。
失くさないためにどうしたらいいのか、を考えさせよう
『見つかるまで探して、また失くさないようにこれからのことを考えた方がよくない？』
『今後はちゃんと所定の位置にしまうように言い聞かせるだけでいいよ』
今回お財布を失くしたことで、娘さんも焦ったりショックを受けたりしていることでしょう。しかも投稿者さんから罰を与えられていますから、娘さんは悲しい気持ちでいますよね。罰に関しては少し厳しいとの意見もありますが、大切なのは今後どうするのかを教えることではないでしょうか。持ちものを失くさないためには、使ったあとは決められた場所にしまうように心がければ、失くしものを防ぐことができるでしょう。その習慣をつけることが、子どもにとって大切になりそうです。最初からできるとは限りませんが、決められた場所にしまう習慣がつけばいろいろなものをきちんと片付けるようになるでしょう。今は投稿者さんにとっても辛抱強く見守る時期なのかもしれませんね。