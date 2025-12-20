この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『良いこと悪いこと』園子の“あの行動”は操られていた証拠だった？今さら聞けない第9話の伏線

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】第９話ドラマ考察 園子は操られている証拠！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。日テレ系ドラマ『良いことと悪いこと』について、登場人物の猿橋園子が何者かに操られているのではないかという疑惑を深掘りした。



動画ではまず、宇都見啓が小山隆弘（ターボー）を殺害する前に、瀬戸紫苑の家を訪れていた行動に注目する。宇都見はポストにハガキを投函しているが、考察では「警察以外の誰かに自分の関与を気づいてもらうため」の行動だったのではないかと分析。その「誰か」とは、後に紫苑の家を訪れるキングたちのグループを指している可能性が高いと指摘した。



続けて、キングたちが紫苑の家を訪れた際の園子の不可解な行動を掘り下げる。ゆっきーがインターホンを押そうとした際、園子は「あー！」と叫んで止めようとした。この行動について、考察では「いきなりの接触は避けようと思った」という園子の説明は不自然だと指摘。この描写は、園子が事前に「紫苑の家には何かがある」と何者かから知らされていたことを示唆しているのではないかと述べた。



これらの状況から、「宇都見がハガキをポストに入れ、それを園子が発見するというシナリオを事前に打ち合わせていたのではないか」という仮説が立てられる。しかし、その後の園子の行動には矛盾も見える。タクト学園の存在がわかった後、園子はキングにその情報を伝えていることから、宇都見と完全に協力しているとは考えにくいという。



結論として、考察では「園子は宇都見とは別の“正体不明の相手”からの連絡で動いている」可能性を提示。過去の同窓会への参加など、園子のこれまでの行動もすべて何者かに指示されたものだったのではないかという疑いが深まる。園子の不可解な行動の裏には、物語の核心に迫るさらなる黒幕の存在が隠されているのかもしれない。