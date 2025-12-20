アウトドアでも日常でも、いつでも快適に背負える【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場中‼
クラシックな佇まいに、最新の機能美を詰め込んだアイテム【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!
ザノースフェイスのリュックは、クラシカルなデザインを継承しながら、素材強度と機能性を高めた多機能デイパック。アウトドアから日常使いまで幅広く活躍する。
背面にはスパインチャンネル構造を採用し、背骨のラインに沿ってクリアランスを確保。エアメッシュとPEシートによる立体構造で通気性も高く、長時間の使用でも快適に背負える。
ショルダーハーネスにはフレックスベントテクノロジーを採用し、テクニカルパックで培った技術を活かした設計。可動式のチェストストラップやDリング付きハーネスなど、細部にも配慮が行き届いている。
メインコンパートメントはパネルローディングタイプで大きく開閉可能。内部にはネオプレーン素材の15インチノートPC専用スリーブと、ハイドレーション用スリーブポケットを搭載。キークリップ付きメッシュポケットも備え、整理整頓がしやすい。
フロント下部にはリフレクターループを配置し、クリップ式リアライトの取り付けにも対応。トップにはグラブハンドルを備え、持ち運びにも便利。
本体にはリサイクル素材を採用し、環境への配慮も忘れない。27リットルの中型サイズで、女性にも使いやすい設計となっている。みんなにフィットする、便利で頼れるアイテムだ。
