¡¡2025Ç¯¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡£2007Ç¯ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¤¬2Ç¯¸å¤ÎÂç²ñ¤Ç²ù¤·¤µ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£¡Ö2025 SBS¥«¥Ã¥×¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¡×(ÀÅ²¬)»²ÀïÃæ¤ÎU-18ÆüËÜÂåÉ½¤Ï19Æü¡¢ÀÅ²¬»ÔÆâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°Æü18Æü¤Î½éÀï¤ÇÀÅ²¬¥æ¡¼¥¹¤Ë3-0¤Ç²÷¾¡¡£Á´18¿Í¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢Á°Æü¤Ë40Ê¬°Ê¾å½Ð¾ì¤·¤¿12Áª¼ê¤Ï¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¡¢»Ä¤ê¤Î6Áª¼ê¤Ï¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÎÊø¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡DFº´Æ£³¤¹¨(¼¯Åç)¤ÏÀÅ²¬¥æ¡¼¥¹Àï¤Çº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯(WB)¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¡£¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¹¶¤á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö(Á°È¾¤Ï)¤â¤¦¾¯¤·¹¶·â¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥¯¥í¥¹¤È¤«¡£ÆÀÅÀ¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë3¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸DF¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ü¤¹¤È¡¢26Ê¬¤Ëº¸Â¤ÎÀäÌ¯¤ÊÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤òFW¿·Àî»Ö²»(Ä»À´U-18)¤ØÄÌ¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¸åÈ¾¤Ï¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤òÁ°¤Ë½Ð¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤éÍè¤¿¤È¤³¤í¤ÇÄÙ¤¹¤È¤³¤í¡¢¹¶·â¤ÎÌÌ¤À¤Ã¤¿¤é±¿¤Ö¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤â¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆÀ°Õ¤Îº¸Â¡¢¼¯Åç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿ÎÏ¤âÈäÏª¡£¡Ö(¥¢¥·¥¹¥È¤Ï)ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¼¯Åç¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤«¤é¾ï¤ËÀèÆ¬¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òº£Ç¯1Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î°Õ¼±¤¬¤¤¤¤·Á¤Ç½Ð¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤·¡¢J1Í¥¾¡¥¯¥é¥Ö¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿1Ç¯´Ö¡£¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤ÏJ1¤Î2»î¹ç¤È¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Î1»î¹ç¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç1Ç¯´Ö¡¢º£Ç¯¤Ï²ø²æ¤â¤»¤º¤Ë1Ç¯ÄÌ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÈÂÎ¤ÎÌÌ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥×¥ì¡¼¤Î¼Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤»¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èð÷¤¯¡£
¡¡ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î³èÌö¤È¤È¤â¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢2Ç¯¸å¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤À¡£¡ÖÁ°²ó¥Á¥ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¼«Ê¬¡¢½Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼¡¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎSBS¥«¥Ã¥×¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤º¤Ï(20Æü¤Î)¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡º£Ç¯6·î¡¢º´Æ£¤Ï2ºÐ¾å¤ÎÀ¤Âå¤ËÅö¤¿¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¡£¥Õ¥é¥ó¥¹±óÀ¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¥ì¥Ù¥í¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£9·î³«Ëë¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢ÍîÁª¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Ô¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÀ²¤é¤¹¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢U-20¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢ËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£³ØÇ¯¤¬1¤Ä²¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ¿¤¯¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£
¡Ö(¤³¤ÎU-18À¤Âå¤Ï)ÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áª¼ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¼Á¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤âÎÉ¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºòÆü¤Î¸åÈ¾½¤Àµ¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î½¤Àµ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÁ°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È³Ú¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¼è¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£»³¸ýÃÒ´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç3¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤óÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡SBS¥«¥Ã¥×¤Ï21Æü¤Þ¤Ç¡£¤½¤Î21Æü¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÆ±WESTÍ¥¾¡¤Î¿À¸ÍU-18¤ÈÀï¤¦¡£¡Ö¸«¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì»Ä¤·¤Æ¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ·ë²Ì¤ò¸«¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼«Ê¬¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÅ¨¤òÄ¶¤¨¡¢U-18ÆüËÜÂåÉ½¤ÎSBS¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÈÅÄÂÀÏº)
ÀÅ²¬¥æ¡¼¥¹Àï¤Ç¤Ïº¸Â¤ÎÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÈÅÄÂÀÏº)