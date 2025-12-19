東京ディズニーリゾートは、季節や時期によって混雑の度合いが大きく変わります。ここでは、知っておきたいパークが混雑する日の傾向と、12月から3月にかけての混雑予想日をご紹介します。「避けるべき日」を行く前にしっかりチェックしておきましょう。

※ この記事は『最強MAP付き！東京ディズニーランド＆シー凄ワザ＆攻略ナビ！2026年版』より一部抜粋、再構成の上作成しております。

年末の混雑度をチェック！

季節や時期により混雑度合いは異なる

かつてのパークを知っている人は「入場制限」という言葉を覚えているはず。ゲストの受け入れが限界に達し、パークの人混みが「満員電車の中」に近づくような状況になると、当日券購入で入園しようとしたゲストは入園を拒否されていました。

現在、入園券（パークチケット）は日付指定の事前購入が必須で予定数に達すると販売終了となります。ゲストの入園数を事前にコントロールすることで、入場制限をするような激混みがないのは安心ですが、季節や時期により混雑状況に違いがあるのも確か。

パークを楽しむための計画を立てるには、混雑の具合をチェックしておくことが重要なポイントです。

混雑の簡単なチェック方法や傾向

混雑を完全に避けることは難しくても、事前に傾向を知っておくだけで満足度は大きく変わります。ここでは、だれでも簡単にできる混雑チェックのポイントを紹介します。

●入園券の価格と販売状況で推測

入園券は数年前に一律価格から変動制に改定され、現在は7900円〜1万900円の幅で設定されています。需要の高い時期（混雑が予想される日）と低い時期（すくと予想される日）で価格を変えるという仕組み。入園券の価格と販売状況を見て、その日が混みそうかどうかをある程度判断できます。

高い価格でも売りきれになっていなければ、それほど混まない可能性が。販売状況は公式サイトやアプリでチェックできます。

●曜日による混雑度の違いは？

火曜、水曜、木曜がすく。次に金曜。そして日曜、土曜は混む。

ここまではなんとなく想像がつきますが、くせ者なのは月曜。日曜の学校行事などで生徒・学生の振替休日が多く、「平日だからすいているはず！」と考えた人々がつめかけ、超混雑日レベルになることも。日曜の方がずっとマシだったりします。

また、連休の最終日は思いのほか混雑度がやわらぎます。遠方からのゲストは翌日の仕事などを考え、最終日は入園を避ける傾向にあるようです。

12月〜3月のパークの混雑予想をチェック！

冬から春にかけては、イベントや長期休暇が重なり、月ごとに混雑の傾向が大きく変わります。12月から3月まで、それぞれの特徴と混みやすい時期を見ていきましょう。

●12月：クリスマス前週から混雑がピーク

12月はクリスマスイベントで盛り上がります。イベントは12月25日まで開催。例年、クリスマスが近づくにつれ混むのがパターン。

年末のなにかと忙しい時期のため平日は比較的落ち着きますが、クリスマス前週の土曜、日曜は混雑度が最高度に。仕事納め後の年末も激しく混むのも恒例です。

●1月：2週目の平日が狙い目！

2026年は1日から12日まで「お正月のスペシャルイベント」を開催。4日頃まではゲストは正月気分に満ちあふれ、とても混雑しますが、2週目の平日は1年でいちばんすいているレベルになります。2週目に限らず1月の平日の混雑度は平均以下になるので、休暇を取れる人は入園の狙い目に。

●2月：絶叫系アトラクションのみが混雑することも

基本的には閑散期ですが、近年は海外ゲストが多い時期でもあるため、1月のように極端にすかない傾向にあります。ただし、2026年は国際的な政治状況により海外からのゲストが減少する可能性も高く、平均以下の混雑状況になることも考えられます。

おもしろいのはパークそのものの混雑はそこそこですが、絶叫系アトラクションのみが大混雑することも。学校の受験日の入試休みの関係で、入園した学生たちが絶叫系ライドに集中しているよう！？

●3月：休日、平日関係なく「1年でもっとも混む月」

3月は1年でもっとも混む月。寒さも少しずつやわらぎ、卒業旅行や春休み、人気キャラクターを中心としたイベントも開催されます。大学生、大学院生、短大生、専門学校生を対象にした割安の「カレッジパスポート」が1月中旬から3月中旬まで発売され、学生たちの駆け込み需要もあり、混む要素が多彩。平日と土曜、日曜の混雑度が逆転することもあります。

月の後半は小中高の学校も休みに入り、ファミリー層も増加します。休日、平日関係なく混むため、この期間しか休みが取れない人以外は、入園を避けるのが無難でしょう。

好評発売中の『最強MAP付き！東京ディズニーランド＆シー凄ワザ＆攻略ナビ！2026年版』では、東京ディズニーランド/シーに行くなら知っておきたい事前情報や、知っているとパークがもっと楽しくなる裏ワザをご紹介しています。

さらに、パークでは配布されなくなった紙のMAPがついているのもうれしいポイント。事前の情報収集でパーク当日をより楽しめること間違いないしです。