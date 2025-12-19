【楽天ブックス：BANDAI SPIRITS プラモデル】 12月19日12時 販売再開

「MG 1/100 Vガンダム Ver.Ka」

　楽天ブックスにて、BANDAI SPIRITSのプラモデルが12月19日12時より販売再開を予定している。

　今回確認できた商品は、ガンプラより「MG 1/100 Vガンダム Ver.Ka」「RG 1/144 シャイニングガンダム」「HGUC 1/144 クスィーガンダム」など。その他にも、「30MM×AC6」コラボプラモデルより「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」も販売再開を予定している。

　なお今回の対象商品は、支払方法がクレジットカード決済限定となっている。

「RG 1/144 シャイニングガンダム」

「HGUC 1/144 クスィーガンダム」

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」

(C)創通・サンライズ
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.
(C)BANDAI SPIRITS 2019