楽天ブックスにてガンプラ「MG Vガンダム Ver.Ka」や「RG シャイニングガンダム」が12月19日12時より販売再開予定！「HGUC クスィーガンダム」や「30MM×AC6 ミルクトゥース」も確認
【楽天ブックス：BANDAI SPIRITS プラモデル】 12月19日12時 販売再開
(C)創通・サンライズ
「MG 1/100 Vガンダム Ver.Ka」
楽天ブックスにて、BANDAI SPIRITSのプラモデルが12月19日12時より販売再開を予定している。
今回確認できた商品は、ガンプラより「MG 1/100 Vガンダム Ver.Ka」「RG 1/144 シャイニングガンダム」「HGUC 1/144 クスィーガンダム」など。その他にも、「30MM×AC6」コラボプラモデルより「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」も販売再開を予定している。
なお今回の対象商品は、支払方法がクレジットカード決済限定となっている。
「RG 1/144 シャイニングガンダム」
「HGUC 1/144 クスィーガンダム」
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」
(C)創通・サンライズ
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.
(C)BANDAI SPIRITS 2019