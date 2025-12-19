10年間で7兆円も増えた医療費を、どう抑えるのか。厚生労働省が、医療費負担の見直しに向けた方針の案を示しました。自己負担3割の高齢者を増やす方針が示された他、「ロキソニンテープ」や「アレジオン」といった身近な薬の負担も増えそうです。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「医療費見直し…負担どうなる？」をテーマに解説します。

■議論されてきた3点で負担増

山粼誠アナウンサー

「厚生労働省は18日、医療費負担の見直しに向けた方針の案を示しました」

「これまで議論されてきた大きなものの1つ目が、高齢者の自己負担、2つ目が OTC 類似薬、3つ目が高額療養費制度です。見直しの方向のこれらは全て、負担増となりそうです。どの程度負担が増えるのでしょうか？」

■高齢者の自己負担、どう変わる？

山粼アナウンサー

「まずは高齢者の自己負担について。現在、医療費の自己負担は、原則として70歳未満は3割、70歳〜74歳は2割、75歳以上のいわゆる後期高齢者は1割となっています。また70歳以上でも現役世代並みの所得がある人は3割負担となっています」

雨宮千華・日本テレビ社会部記者（社会保障担当）

「厚労省の部会では、70歳以上で3割負担の対象者を拡大することには多くの委員が賛同しました。現役世代並みの所得の基準を引き下げるなどの見直しで、3割負担してもらう人を増やしていこうということです」

「他にも高齢者の負担をどう変えるか、その手段として出たのが、例えば3割負担の年齢を5歳引き上げる、つまり原則2割負担は75歳から、原則1割負担を80歳からといった意見が出されました」

「他にも、1割となっているのを1.5割、2割となっているのを2.5割などと、刻んで引き上げるという案も示されました」

森圭介アナウンサー

「負担が増えるというのは本当に大変だと思うんですよ。これで受診控えにつながらないでほしいなとは思うんですけれども、確かに医療費が膨らむ中で、この制度を長く続けていくには致し方ないのかなという気はしますよね」

山粼アナウンサー

「どのように負担を増やしていくのかという具体的な決定はされていないんですね？」

雨宮記者

「そうです。今回示されたのは、あくまで案や意見になっています。政府は、高齢者の窓口負担について、収入がある人などについて増やすという方針は決めています。ただ、その具体的な負担を増やすやり方については、来年度中に結論を出すことになっています」

鈴江奈々アナウンサー

「今の高齢者の皆さんの負担のあり方に注目されていますけれども、医療はみんながお世話になるところです。そこを守っていくためにはどういう負担のあり方がいいかは、みんなに関わる大事な問題ですよね」

山粼アナウンサー

「10年、20年後に関わる人がどんどん増えていくということも考えられますからね」

■医師が処方するOTC類似薬とは

山粼アナウンサー

「続いて、OTC類似薬について。OTCとはOver The Counterの略で、薬局などのカウンター越しで販売される市販薬と成分や効能が似ていますが、医師が処方している薬のことです。一部の風邪薬や湿布などが含まれます」

薬剤師

「風邪の薬の一種でムコダイン、花粉症のお薬でアレジオンがOTC類似薬です」

山粼アナウンサー

「他にも、ロキソニンテープという湿布薬などがあります。OTC類似薬は公的な医療保険が適用されるため、1割〜3割に自己負担額が抑えられています」

■「保険外し」に患者団体が反対

忽滑谷こころアナウンサー

「身近な薬が多いなという印象があります。若い方でも多い花粉症のお薬をお医者さんからもらっている人も負担が増える、という認識で合っていますか？」

雨宮記者

「医療費を抑える目的のため、当初はOTC類似薬を保険適用から外し、自己負担を増やすかどうかという議論がされてきました。自民党と連立与党を組んだ日本維新の会が、社会保険料を下げるためOTC類似薬の保険外しに積極的だったこともあります」

「しかし、患者団体からは自己負担が増える、負担増加による受診控えが起きるなどと、大きな反対の声が起きていました」

「そこで厚労省の部会が出した結論は、OTC類似薬は引き続き保険適用にはした上で、患者に追加の負担を求める、一方で長期的にお薬を使う慢性疾患の患者や子どもなどには、追加負担を求めないなど配慮をするというものです」

「OTC類似薬の負担の変更については、来年度中の実施を目指しています」

■白紙撤回した「高額療養費制度」は？

山粼アナウンサー

「そして高額療養費制度について。去年、政府は自己負担額を引き上げる見直しを決めましたが、がん患者団体などの反対を受け、今年3月に白紙撤回をしました。その後、そこから再び議論が行われてきましたが、結論としてはどういったものが出たんでしょうか？」

雨宮記者

「今出ている結論としては、自己負担額の引き上げは行うものの、長期療養の患者には配慮するといった形です。患者が直近1年で4回以上制度を利用した場合に負担額が減る仕組みについて負担上限額を据え置くことや、新たに年間の上限額を設ける方針です」

「一方で70歳以上の高齢者については、1か月に外来を何度受診しても負担が一定額で済みますが、この特例については自己負担の上限額を引き上げる方針です。見直された新たな制度は、来年の夏以降に実施される見通しです」

鈴江アナウンサー

「医療費が膨らんでいく中で、医療制度をどう守るか。医療制度を守るのも、やはり命を守るためというところで、まだまだ不断の見直しも求められそうですね」

雨宮記者

「高齢化や高額な薬の開発が進むことで、日本の医療費は年々増え続けていて、直近10年間では7兆円も増えています」

「今後も医療費は増え続ける見込みで、どうやって医療の制度を守っていくのか、また現役世代の保険料の負担を抑えるため誰のどの負担を増やすのか。見直しは避けられないという現実があります」

鈴江アナウンサー

「保険料負担というところでも、やはり日々の暮らしに影響してきます。医療だけでなく、暮らしにも関わってくる問題でもありますよね」

森アナウンサー

「手取りを増やすなんていうことを言われていますが、その手取りをいわば減らしてしまっているのがこの社会保険料にもなるわけですからね。現役世代も、未来がどういうふうになっていくんだと真剣に考えて、議論の行く末を見守っていかなきゃいけませんね」

雨宮記者

「次の世代に医療費の課題を先送りにしないためにも、丁寧な議論を重ねた上での決断が今求められています」

（2025年12月18日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

